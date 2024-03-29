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У США засудили засновника криптобіржі FTX. Скільки років в'язниці він отримав

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У США засудили засновника криптобіржі FTX. Скільки років в'язниці він отримав
Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Федеральні прокурори вимагали для бізнесмена тюремного ув’язнення терміном від 40 до 50 років

Засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на відшкодування збитків клієнтам біржі, повідомляє Радіо Свобода.

Під час судового засідання прокурори назвали крах біржі FTX «одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США». Засновник FTX визнав, що клієнти біржі постраждали.

Присяжні раніше визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, що стали наслідком краху FTX у 2022 році.

Суд встановив, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів доларів, інвестори FTX – 1,7 мільярда доларів, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкманом-Фрідом, втратили 1,3 мільярда доларів.

Федеральні прокурори вимагали для бізнесмена тюремного ув’язнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат стверджував, що вирок не повинен перевищувати 5-5,5 років ув’язнення.

Засновник криптовалютної біржі був арештований у грудні 2022 року. Його звинуватили у нецільовому використанні мільярдів доларів клієнтів. Винним Бенкмана-Фріда визнали ще у листопаді 2023 року, але вирок оголосили лише 28 березня.

FTX – сервіс обміну криптовалют, зареєстрований у 2019 році. На 2021 рік компанія мала понад мільйон користувачів і за обсягом операцій була третьою серед сервісів обміну криптовалют у світі. У 2022 компанія збанкрутувала після кризи ліквідності, в результаті інвестори втратили доступ до своїх депозитів на біржі FTX.

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Теги: шахрайство криптовалюта вирок

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