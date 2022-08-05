Ринок нових авто у Росії продовжує йти на дно: продажі у липні обвалились

У липні продажі нових легкових та нових комерційних авто у Росії впали на 75%

У мінусі лідер російського ринку «АвтоВАЗ», продажі якого в липні впали на 68%

У РФ продажі нових автомобілів у липні впали на 75% порівняно з тим же місяцем минулого року. Про це повідомляє пише російський Forbes, посилаючись на дані Асоціації європейського бізнесу (АЄБ).

У липні продажі нових легкових та нових комерційних авто у Росії впали на 75% проти липня минулого року - до 32 412 автомобілів.

За даними асоціації, порівняно з показниками червня у липні зафіксували невеликий приріст продажів у 16,8%.

При цьому, за січень-липень 2022 року було продано 368 850 автомобілів, що на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у мінусі лідер російського ринку «АвтоВАЗ», продажі якого в липні впали на 68%, до 10 323 машин.

Водночас Kia скоротила продажі на 77% (3903 машини), Hyundai - на 75% (3394 машини). На четвертому місці ГАЗ, який реалізував 2843 легкі комерційні автомобілі (падіння на 39%). У топ-10 два китайські бренди Haval і Geely: продажі першої становили 1973 авто (мінус 33%), другий - 1902 (падіння на 24%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Зауважимо, що в Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Заборона на постачання нафти запрацює з 1 грудня.