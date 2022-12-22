Падіння ракети у Польщі. Стало відомо, коли будуть результати розслідування

Перші результати слідства можуть стати відомими через місяць-два

У польському Пшеводуві, поблизу кордону з Україною, у середу тривали додаткові слідчі дії на місці падіння ракети 15 листопада, в результаті чого загинули двоє осіб. Про це повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський «Укрінформу».

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«У середу у Пшеводові тривали слідчі дії, спеціалісти збирали додаткові докази у цій справі», – повідомив Лапчинський.

Речник зазначив, що додаткове збирання доказів відбувалося за рекомендацією експертів, які працюють над уже зібраними доказовими матеріалами. Перші результати слідства у цій справі можуть з’явитися через місяць-два.

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«Однозначно це не буде упродовж найближчого тижня чи двох. На результати ще трохи потрібно буде почекати», – додав Лапчинський.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.