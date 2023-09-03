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У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео)
фото з соцмереж

Причина пожежі невідома

У Санкт-Петербурзі в районі нафтобази «Ручьи» сильна пожежа. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що чули «звуки вибухів» у районі загоряння.

У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео) фото 1
У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза (фото, відео) фото 2

Офіційної інформації про причину загоряння поки немає.

Нагадаємо, нещодавно у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Також потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську. За даними росЗМІ, спалахнули дерев'яні палети на площі 1300 м².

До слова, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія пожежа нафтопродукти

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