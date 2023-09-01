Президент Литви відреагував на слова Папи Римського про велич Росії

Науседа про слова Папи Римського: «Такі заяви завдають шкоди багатьом людям»

Очільник Литви Ґітанас Науседа прокоментував слова Папи Римського Франциска про велич Росії. Він наголосив, що слід добре подумати перш ніж робити такі заяви. Про це передає LRT.

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«Папа Римський є авторитетом віри, але це не означає автоматично, що він є авторитетом історії... І іноді, можливо, історія Росії або історія нашого регіону, нашого континенту може виглядати трохи інакше, ніж Аргентина. Можливо, моє знання історії Аргентини іноді може викликати деякі суперечки», – сказав він.

За словами Науседи, такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо тим, хто страждає від неспровокованої агресії РФ.

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«Це надзвичайно чутливе питання, і перед тим, як робити такі заяви, треба дуже добре подумати, тому що такі заяви завдають шкоди багатьом людям, особливо людям, які проливають свою кров у безглуздій війні в Україні», – додав президент Литви.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського.

Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.