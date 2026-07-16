Другий паспорт замість шенгену. Росіяни знайшли спосіб спростити в'їзд до Європи

Через посилення візових обмежень громадяни РФ дедалі частіше купують громадянство віддалених острівних держав, сподіваючись полегшити оформлення європейських документів

Росіяни різко збільшили попит на друге громадянство в острівних державах на тлі посилення візових обмежень у Європі. Найпопулярнішими серед громадян РФ стали паспорти Вануату та африканської держави Сан-Томе і Принсіпі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Вартість і можливості паспортів

У першому півріччі 2026 року кількість угод щодо отримання громадянства Вануату серед росіян зросла утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас стрімко зростає інтерес до програми інвестиційного громадянства Сан-Томе і Принсіпі, яка запрацювала лише наприкінці 2025 року. За шість місяців росіяни уклали там приблизно стільки ж угод, скільки й у Вануату. Обидві держави дозволяють оформлювати громадянство дистанційно. Процедура займає від двох до чотирьох місяців.

Паспорт Сан-Томе і Принсіпі коштує близько $90 тис. на родину та дозволяє без віз відвідувати приблизно 60 країн. Крім того, він може спростити отримання посвідки на проживання у Португалії або Бразилії. Громадянство Вануату обійдеться дорожче – приблизно у $170-200 тис. на сім'ю. Паспорт цієї держави відкриває безвізовий доступ приблизно до 90 країн.

Водночас такі документи не дають росіянам автоматичного права на вільний в'їзд до країн Європейського Союзу або США. Однак вони можуть спростити отримання довгострокових віз, посвідок на проживання та проведення міжнародних фінансових операцій.

Попит на інвестиційні програми

За даними експертів, 68% росіян наразі купують закордонну нерухомість переважно заради статусу резидента або громадянства. Ще два роки тому цей показник становив 42%.

Найбільший інтерес громадяни РФ продовжують демонструвати до Європи, на яку припадає 47% усіх угод із закордонною нерухомістю. Лідером залишається Греція, де для іноземних інвесторів досі діє програма так званих «золотих віз».

Чому росіяни шукають альтернативи

Росіяни почали активніше шукати альтернативні юрисдикції після закриття для них програм інвестиційного громадянства в державах Карибського басейну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну такі програми припинили діяти для громадян Росії у Гренаді, Домініці, Антигуа і Барбуді та Сент-Люсії.

Додатковим фактором стало посилення європейських візових правил. До повномасштабної війни росіяни щороку отримували близько 4 млн шенгенських віз, тоді як у 2025 році їхня кількість скоротилася приблизно до 500 тис.

Низка держав ЄС, серед яких Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Фінляндія та Нідерланди, повністю припинила приймати від росіян документи на туристичні візи. Інші країни суттєво посилили вимоги до заявників.

Нагадаємо, Чорногорія може вже з 1 жовтня запровадити візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Такий крок пов'язаний із поступовим приведенням візової політики країни у відповідність до вимог Європейського Союзу.