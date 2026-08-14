Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Щоб не зурочили». Віцепрем'єрка Бережна показала оберіг, який носить на роботу в уряд  

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тетяна Бережна поділилася зворушливою історією про свою весільну обручку
фото: скриншот Іnstagram.com/nicolas_karma_official

Віцепремʼєрка Бережна назвала вартість свого вбрання та прикрас 

Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна розкрила вартість свого вбрання та розповіла історію про прикрасу, яку носить на роботу в уряд, аби її не зурочили. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера Ніколаса Карми.

Тетяна Бережна показалася під час заході програми «Тисячовесна» в Івано-Франківську з донькою Осакою. Віцепремʼєрку помітили у діловому образі та на підборах. За словами міністерки, вона була одягнена у білий костюм від дизайнерки Ельвіри Гасанової та бренду One By One. Цей образ Бережної коштує 2,5 тис. грн, водночас вона зауважила, що сама не купувала костюм, його подарувала їй подруга. Також міністерка назвала вартість своєї футболки – 500 грн.

Крім того, Тетяна Бережна розповіла про вартість своїх прикрас. Одну з них їй подарували батьки. За її словами, вона носить її як оберіг на роботу в уряд.

Тетяна Бережна розповіла про свої прикраси
Тетяна Бережна розповіла про свої прикраси
фото: скриншот Іnstagram.com/nicolas_karma_official

«Це батьки подарували, щоб мене не зурочили під час роботи в уряді», – сказала Бережна. Після цих слів Ніколс Карма пожартував, що оберіг дійсно допомагає, адже посадовиця отримала нові посади з початку роботи в уряді, з чим вона погодилася та додала, що хрестик дійсно «працює».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також Тетяна Бережна поділилася історією про свою весільну обручку та назвала її ціну. «Це найдорожче, що є на мені. Це моя обручка, коштує 400 грн. Ми з чоловіком бігли одружуватися, а тоді були блекаути, не працювали жодні магазини, нічого не продавали. Ми зайшли і кажемо: «Нам конче треба обручки». І це було єдине, що нам продали. У нього така ж сама – за 400 грн. Ми її не змінили, думаю, що це великий символізм – нести пам'ять, що насправді найцінніші речі не коштують багато грошей», – розповіла Бережна.

Як розповідав «Главком», декларація віцепрем’єрки з гуманітарної політики–міністра культури Тетяни Бережної, яку 16 липня Верховна Рада перепризначила на займану посаду, відсутня у загальному доступі на сайті НАЗК. «Главком» з’ясував, що декларацію Бережної вилучено з публічного доступу з 2025 року, коли вона ще працювала заступницею міністра економіки. Підстава – член її сім'ї є військовослужбовцем.

Читайте також:

Теги: міністр гроші уряд Міністерство культури одяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Христина живе у Канаді та викладає англійську мову
«Це дуже дорого». Українка назвала суми витрат на життя в Торонто
22 липня, 11:21
Прокуратура показала вилучені кошти учасників схеми
Прокуратура викрила схему ухилення від мобілізації: фото та відео кімнати, встеленої доларами
29 липня, 10:46
Уряд оновив Державний реєстр військовослужбовців: що змінилося
Уряд оновив Державний реєстр військовослужбовців: що змінилося
30 липня, 13:02
Том Голланд отримав $1,5 млн за роль у «Людина-павук: Повернення додому»
Том Голланд отримає найбільший гонорар за роль Людини-павука в історії франшизи
5 серпня, 17:07
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
Курс валют 14 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:10
Євген Коновалець створив і очолив Організацію українських націоналістів
Кабмін дав старт поверненню праху Євгена Коновальця до України
17 липня, 16:33
Будинки за €1 переважно непридатні для життя
Блогер розповів, скільки насправді треба викласти у будинок, який у Італії продають за €1
19 липня, 19:15
Деякі пенсіонери отримають понад 519 грн доплати у серпні
Пенсійний фонд пояснив, хто отримає доплату понад 519 грн
3 серпня, 07:07
Грошові виплати здійснено 27 липня
Очільниця апарату нового прем’єра отримала на прощання мільйон від «Нафтогазу»
6 серпня, 10:59

Життя

«Щоб не зурочили». Віцепрем'єрка Бережна показала оберіг, який носить на роботу в уряд  
«Щоб не зурочили». Віцепрем'єрка Бережна показала оберіг, який носить на роботу в уряд  
Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти
Як смачно та швидко приготувати кукурудзу? Чотири найсмачніші рецепти
«Ця країна не для всіх». Українка розповіла про переваги та недоліки життя у США
«Ця країна не для всіх». Українка розповіла про переваги та недоліки життя у США
Українка купила занедбану хату під Києвом та показала перші кадри перевтілення (відео)
Українка купила занедбану хату під Києвом та показала перші кадри перевтілення (відео)
Поет-воїн Павло Вишебаба відзначив річницю стосунків з коханою (фото)
Поет-воїн Павло Вишебаба відзначив річницю стосунків з коханою (фото)
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
75K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua