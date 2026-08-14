«Щоб не зурочили». Віцепрем'єрка Бережна показала оберіг, який носить на роботу в уряд  

Віцепремʼєрка Бережна назвала вартість свого вбрання та прикрас

Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна розкрила вартість свого вбрання та розповіла історію про прикрасу, яку носить на роботу в уряд, аби її не зурочили. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера Ніколаса Карми.

Тетяна Бережна показалася під час заході програми «Тисячовесна» в Івано-Франківську з донькою Осакою. Віцепремʼєрку помітили у діловому образі та на підборах. За словами міністерки, вона була одягнена у білий костюм від дизайнерки Ельвіри Гасанової та бренду One By One. Цей образ Бережної коштує 2,5 тис. грн, водночас вона зауважила, що сама не купувала костюм, його подарувала їй подруга. Також міністерка назвала вартість своєї футболки – 500 грн.

Крім того, Тетяна Бережна розповіла про вартість своїх прикрас. Одну з них їй подарували батьки. За її словами, вона носить її як оберіг на роботу в уряд.

Тетяна Бережна розповіла про свої прикраси фото: скриншот Іnstagram.com/nicolas_karma_official

«Це батьки подарували, щоб мене не зурочили під час роботи в уряді», – сказала Бережна. Після цих слів Ніколс Карма пожартував, що оберіг дійсно допомагає, адже посадовиця отримала нові посади з початку роботи в уряді, з чим вона погодилася та додала, що хрестик дійсно «працює».

Також Тетяна Бережна поділилася історією про свою весільну обручку та назвала її ціну. «Це найдорожче, що є на мені. Це моя обручка, коштує 400 грн. Ми з чоловіком бігли одружуватися, а тоді були блекаути, не працювали жодні магазини, нічого не продавали. Ми зайшли і кажемо: «Нам конче треба обручки». І це було єдине, що нам продали. У нього така ж сама – за 400 грн. Ми її не змінили, думаю, що це великий символізм – нести пам'ять, що насправді найцінніші речі не коштують багато грошей», – розповіла Бережна.

Як розповідав «Главком», декларація віцепрем’єрки з гуманітарної політики–міністра культури Тетяни Бережної, яку 16 липня Верховна Рада перепризначила на займану посаду, відсутня у загальному доступі на сайті НАЗК. «Главком» з’ясував, що декларацію Бережної вилучено з публічного доступу з 2025 року, коли вона ще працювала заступницею міністра економіки. Підстава – член її сім'ї є військовослужбовцем.