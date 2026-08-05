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За заступника голови Хмельницької ОВА внесли майже 5 млн грн застави

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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За заступника голови Хмельницької ОВА внесли майже 5 млн грн застави
Владислава Фалюша призначили заступником голови Хмельницької ОВА у вересні 2024 року
фото: Хмельницька ОВА

Раніше Владислав Фалюш отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди

За заступника очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Владислава Фалюша внесли повну суму застави у розмірі майже 5 млн грн. Інформацію про це «Суспільному» підтвердила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська, передає «Главком».

Напередодні Печерський районний суд міста Києва відправив посадовця під варту з можливістю внесення зазначеної альтернативної застави.

Що відомо про Владислава Фалюша?

Владислава Фалюша призначили заступником голови Хмельницької ОВА у вересні 2024 року. До призначення він керував ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини», а також обіймав посади в ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» та у приватних дорожньо-будівельних підприємствах.

3 серпня 2026 року Офіс Генпрокурора повідомив чиновнику про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Сам Фалюш ситуацію наразі не прокоментував.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг.

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області. Його викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Теги: гроші Хмельниччина кримінал

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