Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ніцца: з номера українських туристів викрадено майна на €100 тис.

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ніцца: з номера українських туристів викрадено майна на €100 тис.
Інцидент стався у п'ятницю, 17 липня
фото: Dreamstime (ілюстративне)

За фактом крадіжки за обтяжливих обставин прокуратура Ніцци відкрила розслідування

У чотиризірковому готелі в Ніцці чоловік, який видавав себе за працівника закладу, обікрав номер українських туристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався у п'ятницю, 17 липня. За інформацією поліції, чоловік, переодягнений у форму носія багажу, запропонував двом українським туристам допомогти доставити валізи до номера.

«Він залишив собі справжню картку, а їм віддав підроблену», – зауважили поліцейські.

Коли постояльці вирушили на вечерю, зловмисник проник до номера та викрав звідти речі на €100 тис. Після повернення туристи не змогли відчинити двері своїм ключем. Коли ж номер відкрили, виявилося, що більшість їхнього майна зникла.

За фактом крадіжки за обтяжливих обставин прокуратура Ніцци відкрила розслідування.

До слова, у Нью-Йорку невідомі пограбували магазин колекційних карток Pokеmon, викравши товарів і готівки на суму майже $120 тис.

Теги: Ніцца гроші українці пограбування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готівка підсиджує Путіна на царському троні
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
10 липня, 13:13
Після вибуху в Монако Вадим Єрмолаєв публічно звинуватив ГУР, хоча розслідування у Франції триває
Замах на «кіпрського» бізнесмена Вадима Єрмолаєва: російський слід, «акція» розвідок чи бізнес-розбірки?
17 липня, 11:30
Нафтові танкери Mombasa та Al Bahiyah опинилися під ударом Ірану
Україна відреагувала на поранення своїх громадян під час атаки Ірану на танкери
14 липня, 12:16
Станом на липень 2026 року Сергій Корецький залишається кінцевим бенефіціаром кількох компаній, серед яких «Солар Продакшн Україна»
Мільйонер і латифундист. Якими статками володіє кандидат у прем'єри Сергій Корецький
15 липня, 09:33
Батьки поєднують традиційні та незвичні імена для новонароджених
Мін’юст назвав найпопулярніші імена новонароджених у 2026 році
17 липня, 13:13
На великому екрані з'явилося зображення ексголови Міноборони в образі східного правителя
Акції протесту дісталися фестивалів: на Atlas Weekend натовп скандував на підтримку Федорова
18 липня, 00:15
Національний банк оновив офіційний курс валют на 25 червня 2026 року
Курс валют 25 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
25 червня, 10:36
Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак «За розбудову парламентаризму» імені В’ячеслава Чорновола
Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради. Чому це викликало обурення у соцмережах
28 червня, 17:40
Польський посадовець Пйотр Матан поскандалив із українським таксистом
У Польщі чиновник втратив посаду після сварки з українським таксистом
2 липня, 21:47

Соціум

Ніцца: з номера українських туристів викрадено майна на €100 тис.
Ніцца: з номера українських туристів викрадено майна на €100 тис.
Ракети атакували Білгород та Липецьк
Ракети атакували Білгород та Липецьк
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос
Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос
«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа
«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
108K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
73K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua