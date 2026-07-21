Ніцца: з номера українських туристів викрадено майна на €100 тис.

За фактом крадіжки за обтяжливих обставин прокуратура Ніцци відкрила розслідування

У чотиризірковому готелі в Ніцці чоловік, який видавав себе за працівника закладу, обікрав номер українських туристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався у п'ятницю, 17 липня. За інформацією поліції, чоловік, переодягнений у форму носія багажу, запропонував двом українським туристам допомогти доставити валізи до номера.

«Він залишив собі справжню картку, а їм віддав підроблену», – зауважили поліцейські.

Коли постояльці вирушили на вечерю, зловмисник проник до номера та викрав звідти речі на €100 тис. Після повернення туристи не змогли відчинити двері своїм ключем. Коли ж номер відкрили, виявилося, що більшість їхнього майна зникла.

За фактом крадіжки за обтяжливих обставин прокуратура Ніцци відкрила розслідування.

До слова, у Нью-Йорку невідомі пограбували магазин колекційних карток Pokеmon, викравши товарів і готівки на суму майже $120 тис.