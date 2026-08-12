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Путін зустрівся із росіянами біля заправки без бензину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін зустрівся із росіянами біля заправки без бензину
Путін поспілкувався з росіянами на тлі порожньої АЗС
колаж: glavcom.ua

У день приїзду російського диктатора деякі АЗС припинили продавати найдорожче пальне та вимкнули табло з цінами

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до місцевих жителів. Зустріч відбулася біля заправки мережі Teboil, де на той момент не було бензину, а табло з цінами на пальне було вимкнене.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На оприлюднених кадрах видно, як після зупинки кортежу Путіна оточили місцеві жителі, серед яких було багато дітей. Російський диктатор кілька хвилин поспілкувався з ними, після чого повернувся до автомобіля та поїхав. За даними росЗМІ, це сталося дорогою до аеропорту.

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Водночас відео очевидців свідчать, що зустріч із місцевими жителями могла бути підготовлена заздалегідь. За даними місцевих Telegram-каналів, дітей почали збирати біля заправки задовго до появи президентського кортежу. Деякі з них чекали понад дві години. Приблизно стільки ж часу через перекриття сусідньої вулиці довелося чекати й водіям.

У день візиту Путіна зміни помітили й у роботі інших заправок Новосибірська. Зокрема, АЗС мереж «Татнефть» і «Гранд», де напередодні бензин АИ-95 продавали по 125 і 148 рублів за літр відповідно, тимчасово припинили відпуск пального. На заправках цих мереж уздовж маршруту кортежу також вимкнули табло з цінами. Інші АЗС продовжували працювати у звичайному режимі.

Крім того, на окремих заправках Новосибірська на час перебування Путіна тимчасово знизили ціни на бензин. Схожі випадки фіксували й під час попередніх регіональних поїздок російського диктатора – зокрема до Іркутська та Красноярська.

Візит Путіна також спричинив транспортні обмеження. Через перекриття вулиць у місті утворилися затори. Мешканцям будинків уздовж маршруту кортежу та студентам, які залишилися в гуртожитках Академмістечка, рекомендували не підходити до вікон під час його проїзду. На відео очевидців також помітні озброєні люди в камуфляжі, які супроводжували російського диктатора.

Нагадаємо, російський диктатор прибув до Новосибірська в ніч на 11 серпня. Напередодні його візиту місто поспіхом приводили до ладу: перекладали асфальт, ремонтували тротуари та фасади будинків, а також укладали газони.

У день приїзду місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю під час проїзду кортежу Путіна, не підходити до вікон і не користуватися електронними та оптичними пристроями. Подібні обмеження запровадили й для студентів Новосибірського державного університету, які залишилися в гуртожитках. Їм заборонили вільно пересуватися кампусом, а біля нових будівель навчально-наукового центру встановили огорожі.

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Теги: росія путін бензин

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