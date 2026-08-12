Путін зустрівся із росіянами біля заправки без бензину

У день приїзду російського диктатора деякі АЗС припинили продавати найдорожче пальне та вимкнули табло з цінами

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до місцевих жителів. Зустріч відбулася біля заправки мережі Teboil, де на той момент не було бензину, а табло з цінами на пальне було вимкнене.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На оприлюднених кадрах видно, як після зупинки кортежу Путіна оточили місцеві жителі, серед яких було багато дітей. Російський диктатор кілька хвилин поспілкувався з ними, після чого повернувся до автомобіля та поїхав. За даними росЗМІ, це сталося дорогою до аеропорту.

Водночас відео очевидців свідчать, що зустріч із місцевими жителями могла бути підготовлена заздалегідь. За даними місцевих Telegram-каналів, дітей почали збирати біля заправки задовго до появи президентського кортежу. Деякі з них чекали понад дві години. Приблизно стільки ж часу через перекриття сусідньої вулиці довелося чекати й водіям.

У день візиту Путіна зміни помітили й у роботі інших заправок Новосибірська. Зокрема, АЗС мереж «Татнефть» і «Гранд», де напередодні бензин АИ-95 продавали по 125 і 148 рублів за літр відповідно, тимчасово припинили відпуск пального. На заправках цих мереж уздовж маршруту кортежу також вимкнули табло з цінами. Інші АЗС продовжували працювати у звичайному режимі.

Крім того, на окремих заправках Новосибірська на час перебування Путіна тимчасово знизили ціни на бензин. Схожі випадки фіксували й під час попередніх регіональних поїздок російського диктатора – зокрема до Іркутська та Красноярська.

Візит Путіна також спричинив транспортні обмеження. Через перекриття вулиць у місті утворилися затори. Мешканцям будинків уздовж маршруту кортежу та студентам, які залишилися в гуртожитках Академмістечка, рекомендували не підходити до вікон під час його проїзду. На відео очевидців також помітні озброєні люди в камуфляжі, які супроводжували російського диктатора.

Нагадаємо, російський диктатор прибув до Новосибірська в ніч на 11 серпня. Напередодні його візиту місто поспіхом приводили до ладу: перекладали асфальт, ремонтували тротуари та фасади будинків, а також укладали газони.

У день приїзду місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю під час проїзду кортежу Путіна, не підходити до вікон і не користуватися електронними та оптичними пристроями. Подібні обмеження запровадили й для студентів Новосибірського державного університету, які залишилися в гуртожитках. Їм заборонили вільно пересуватися кампусом, а біля нових будівель навчально-наукового центру встановили огорожі.