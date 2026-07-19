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Блогер розповів, скільки насправді треба викласти у будинок, який у Італії продають за €1

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Блогер розповів, скільки насправді треба викласти у будинок, який у Італії продають за €1
Будинки за €1 переважно непридатні для життя
фото: скріншот із відео

Італійська програма залучення в провінційні селища має купу підводних каменів

Програма продажу будинків в Італії за символічний €1 уже багато років привертає увагу іноземців, однак реальна вартість такого житла виявляється значно вищою. Однак купівля нерухомості є лише початком довгого процесу, який передбачає суттєві фінансові вкладення, бюрократичні процедури та суворі зобов'язання для нового власника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання Express.

Програма з'явилася як спосіб відродження невеликих містечок і сіл, населення яких стрімко скорочується через відтік молоді до великих міст. Покинуті будинки передаються новим власникам за символічну суму, щоб стимулювати відновлення історичної забудови та повернути життя до депопульованих громад.

Будинки віддають за символічний €1 саме тому, що самим італійцям вони і дарма не треба. А тим, хто їх придбає, доведеться викласти чимало грошей на ремонт.

Видання наводить розповідь YouTube-блогера Бена Морріса, який вирушив на Сицилію, щоб на власні очі побачити, як працює ця схема.

Першою зупинкою чоловіка стало містечко Самбука-ді-Сицилія. Там місцевий агент із нерухомості пояснила, що хоча проєкт і відомий як продаж будинків за 1 євро, на практиці все відбувається через конкурс заявок. Крім того, претенденти можуть запропонувати вищу суму, і саме найбільша ставка зазвичай перемагає.

Саме тут і криється перший нюанс програми. Хоча стартова ціна справді може становити лише 1 євро, фактична вартість придбання окремих об'єктів під час торгів зростає інколи до кількох тисяч євро.

Далі блогер вирушив до Муссомелі, де, за словами місцевої мешканки Наталі, ще можна знайти будинки, які продаються буквально за 1 євро без аукціону. Однак після огляду однієї з таких осель стало очевидно, що її стан далекий від придатного для проживання. Під час огляду гостю навіть порадили пересуватися всередині лише вздовж стін, щоб не провалитися крізь підлогу.

«Саме тому так багато цих будинків продаються так дешево. Вам доведеться зробити ремонт і витратити гроші, щоб зробити їх придатними для життя», – зауважив Морріс.

Утім, як наголошується у статті, навіть ремонт – не остання стаття витрат. Наталі пояснила, що покупцям також необхідно оплатити нотаріальні послуги та оформлення необхідних документів, що блогер назвав ще одним «невеликим підводним каменем».

Пізніше Морріс навів приклад американки Мередіт Таббоне, яка придбала будинок приблизно за п’ять тисяч євро, а згодом купила ще й сусідню нерухомість. Водночас повна реконструкція обох будівель обійшлася їй майже у $446 тисяч, що значно перевищило початкову вартість покупки.

Раніше подружжя з Нідерландів спроектувало та побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту, відмовившись від послуг професійних архітекторів.

Нагадаємо, попит на приватні будинки в Україні наприкінці березня 2026 року досяг майже найвищих за два роки показників – попри суттєве зростання цін у більшості регіонів. 

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Теги: нерухомість гроші конкурс Італія ремонт реконструкція будинок

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