Російський танкер, що дрейфує у Середземному морі, відбуксирують до Лівії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Arctic Metagaz прямував через Середземне море з Мурманська до єгипетського Порт-Саїда
фото: AFP

Танкер майже три тижні безконтрольно дрейфує у морі

Пошкоджений російський танкер Arctic Metagaz, який дрейфує у Середземному морі, планують відбуксирувати до одного з портів Лівії. Про це повідомив лівійський нафтовий концерн National Oil Corporation, пише «Главком».

У компанії зазначили, що вже уклали контракт із міжнародною компанією, яка спеціалізується на ліквідації аварій на танкерах, морських платформах та інших подібних об’єктах.

У NOC також заявили, що ситуацію з екологічною загрозою вдалося «в значній мірі» взяти під контроль. Для координації дій щодо аварійного судна в Лівії створили оперативний штаб.

Відомо, що Arctic Metagaz прямував через Середземне море з Мурманська до єгипетського Порт-Саїда. Увечері 2 березня судно перебувало на схід від Мальти, після чого на борту сталися вибухи та виникла пожежа.

Екіпаж залишив газовоз, а саме судно почало дрейфувати і зноситися у бік узбережжя Лівії.

За даними екологів, на борту перебуває понад 60 тис. тонн газу, а також мазут і дизельне пальне. У разі витоку це може спричинити масштабну екологічну катастрофу.

Як повідомлялось, ситуація в акваторії між Мальтою та італійським островом Лампедуза залишається критичною через пошкоджений російський танкер Arctic Metagas, який уже майже три тижні безконтрольно дрейфує в одному з найбільш жвавих морських районів світу.

