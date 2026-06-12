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У РФ зафіксовано найповільніший темп посівної з 2018 року – розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ зафіксовано найповільніший темп посівної з 2018 року – розвідка
У першому кварталі 2026 року частка прибуткових агропідприємств скоротилася до 68,6% проти 77,9% роком раніше
фото: freepik

«Плани на рекордний врожай залишаються. Можливостей їх виконати постійно меншає»

Станом на кінець травня РФ засіяла лише 42,3 млн га із запланованих 83 млн. Це найповільніший темп посівної з 2018 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зазначається, що ярою пшеницею зайнято 7-7,1 млн га замість 10,5 млн, що передбачав план, тобто на 12% менше, ніж роком раніше. Причина – повільні темпи польових робіт у Поволжі, Сибіру та частині південних регіонів. На цьому тлі уряд РФ продовжує говорити про збір 146-150 млн т зерна цього року проти 141 млн т у 2025. «Цифри виглядають занадто оптимістично навіть за умови нормального сезону, але сезон поки що ненормальний», – зазначила розвідка.

«Окремою проблемою стало дизельне пальне. За два останні місяці його ціна в низці регіонів злетіла на 35% і сягнула 87-90 рублів за літр, тобто близько $1,2. Найгостріша ситуація в Білгородській, Брянській і Самарській областях. Постачання затримуються в середньому на чотири дні через плановий сезонний попит і позапланові ремонти на нафтопереробних заводах. Фермери не можуть ні зупинитися, щоб чекати, ні платити ціну, яка з’їдає і без того хитку маржу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як наголосила розвідка, у першому кварталі 2026 року частка прибуткових агропідприємств скоротилася до 68,6% проти 77,9% роком раніше. Частка збиткових виросла до 31,4%. Прибуток у рослинництві й тваринництві впав на 22,5%, збитки збільшилися в 1,6 раза. У Ростовській області середня рентабельність сільгоспвиробників вийшла в мінус.

«Причини цього зрозумілі. Світові ціни на пшеницю зросли, але для російських аграріїв це мало що означає: зміцнення рубля нівелює валютну виручку. Дорожчають паливо, добрива, техніка. Дрібні й середні господарства в таких умовах або скорочують посіви, або виходять з ринку. Плани на рекордний врожай залишаються. Можливостей їх виконати постійно меншає», – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, російська економіка продовжує втрачати фінансову стійкість на тлі повномасштабної війни проти України. Через пріоритетне фінансування військових потреб доходи російського бюджету скоротилися на 40%, а більшість регіонів країни опинилися в умовах дефіциту.

Раніше віцепрем'єр Росії Олександр Новак уперше з початку 2026 року офіційно визнав скорочення обсягів видобутку нафти в країні. За його словами, виробництво знизилося через позапланове технічне обслуговування низки нафтопереробних заводів.

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Теги: росія аграрії пальне

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