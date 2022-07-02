Росія готує економіку до тривалої війни в Україні, – ISW

Влада Росії передбачає введення «особливих заходів в економічній сфері»

Кремль, готуючись до тривалої війни в Україні, створює умови підтримки своєї армії російською економікою. По це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На розгляд Держдуми РФ внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил Росії, яка передбачає введення «особливих заходів в економічній сфері», що зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) підтримувати російські так звані «спеціальні та антитерористичні операції».

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення «спеціальних військових операцій» і дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят.

В описі поправки Кремль зазначив, що «спеціальна військова операція» що триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно «концентрувати зусилля в окремих секторах економіки».

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували оточувати Лисичанськ і вели наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Російські сили, ймовірно, ще не досягли контролю над трасою Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але перешкоджають українським силам використовувати її, продовжуючи артилерійські та авіаудари по решті українських позицій уздовж дороги.

Окупанти зосередилися на перегрупуванні та покращенні тактичних позицій на північ від Слов’янська.

Загарбники не проводили підтверджених наземних штурмів на півночі Харківської області та продовжували обстріли українських позицій на північ від Харкова.

Російські війська завдавали артилерійських і ракетних ударів уздовж Південного напрямку.

Влада РФ продовжує намагатися розширити резерв новобранців, які можуть воювати в Україні.

Нагадаємо, Росія готується до перенаправлення електроенергії, що виробляється на Запорізькій АЕС, в російську енергосистему . Раніше влада РФ заявляла, що електрику з Запорізької атомної електростанції й надалі «продаватимуть» Україні. Проте останні дії окупантів свідчать про їх наміри остаточно включити ЗАЕС в російську енергосистему.