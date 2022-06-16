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    Економіка

    Росія готує нові комунальні тарифи для жителів Чечні

    Росія готує нові комунальні тарифи для жителів Чечні
    фото з відкритих джерел

    Вартість комунальних послуг зросте на 6,5%

    У Росії готують індексацію тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Вартість комунальних послуг з 1 липня зросте близько 6,5 відсотка залежно від регіону. Найменше тарифи подорожчають у Республіці Марій Ел, в Удмуртії та на Алтаї. А найбільше у Чечні (на 6,5%).

    Зазначається, що індексація необхідна для збереження стабільної роботи служб.

    Раніше повідомлялося, що ще одна галузь Росії рекордно обвалилася через санкції. На фабриках із виробництва листового скла у Росії у травні завантаження скоротилося на 30% проти того ж самого періоду минулого року.

    Нагадаємо, що поки тривають дискусії над санкціями, які системно підірвали би рашистський експорт, уже наявні санкції обмежують для РФ підтримку звичного рівня життя. Певно, готуючись до війни і застосування санкцій, на Росії змінили деякі показники.

    Наприклад, «бідними» з минулого року вважаються не ті, хто отримує менше прожиткового мінімуму, як раніше – а ті, чиї доходи менші 12 916 рублів (навіть за офіційним курсом – лише близько 200 дол) на місяць. Таким чином показник офіційної бідності тримається на рівні 14% – але це свідчить не про успішність соціальної політики, а про вправність статистики.

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    Теги: росія окупанти тарифи #stoprussia
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    Росія готує нові комунальні тарифи для жителів Чечні