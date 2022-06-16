Арахамія розповів про «контакти» з представниками Росії

Для відновлення переговорів з Росією необхідний контрнаступ України

Україна зараз знаходиться в слабкій переговорній позиції, тому повертатися за стіл переговорів не час. Для повернення до переговорів необхідний контрнаступ України. Про це заявив глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, який зараз перебуває у Вашингтоні, пише Axios.

Політик зазначив, що українська команда розмовляє телефоном з представниками РФ «один або два рази на тиждень», хоча «обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів».

«Наша переговорна позиція насправді досить слабка, ми не хочемо сидіти за столом переговорів, якщо знаходимося в такій позиції. Нам потрібно якимось чином звернути події назад», – сказав він.

Арахамія наголосив, що українські військові мають перейти в контрнаступ, щоб повернути території. Він додав, що серед українців виникла негативна реакція на ідею переговорів з Росією після військових злочинів. При цьому політик зазначив, що війна має закінчитися «компромісом».

Крім того, Арахамія заявив, що щодня на Донбасі гинуть або отримують поранення до 1000 українських військових. З них від 200 до 500 осіб гине. Попри втрати, в України є сили для боротьби на Донбасі. За його словами, Україна мобілізувала мільйон людей і має можливість призвати ще два мільйони.

Нагадаємо, раніше британське видання The Times повідомила, що у судових позовах одного із найбільших російських олігархів Романа Абрамовича проти санкцій Євросоюзу та Великої Британії фігурує лист голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Зокрема, у листі Арахамія відзначив важливу роль Абрамовича у організації гуманітарних коридорів для евакуації українців із міст, які обстрілювала країна-агресор. Таким чином, російський олігарх – як наголосив український депутат – сприяв порятунку близько 400 тис. осіб, вивезених через ці коридори.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко спрогнозував, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.

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