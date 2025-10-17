Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель

Російська нафта дешевшає слідом за світовими нафтовими котируваннями

Вартість російської нафти Urals уперше з весни 2025 року впала нижче за $50 за барель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У порту «Приморськ» на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4. У результаті Urals вперше пішла нижче оновленої цінової стелі Євросоюзу, яка була встановлена ​​на рівні $47,6.

Зазначається, що російська нафта дешевшає слідом за світовими нафтовими котируваннями, які цього тижня оновили мінімуми з травня. Так, вартість сорту Brent за три тижні впала на 15% і зараз становить трохи вище $60.

Як повідомлялося, причина – у перемир'ї між Ізраїлем та ХАМАС, яке знизило напруженість на Близькому Сході та загрози для танкерів, що проходять Суецьким каналом та Червоним морем. Наразі ринок сфокусований на надлишку нафти, який організують країни ОПЕК+, що нарощують видобуток.

Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік склали з розрахунку, що барель Urals буде коштувати $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом з ним було радикально зменшено план щодо нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада очікує 8,6 трлн.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %, опустившись до позначки $62,02 за барель. Це результат одразу кількох факторів, зокрема після домовленостей щодо деескалації в секторі Гази знизилась «ризикова премія», яка штучно тримала ціни на нафту. Також відчувається слабший попит із боку Азії – насамперед Китаю, де темпи зростання економіки вповільнюються. Ще одним фактором стало рішення ОПЕК+ про поступове збільшення видобутку, що створило надлишок пропозиції.