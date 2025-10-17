Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Нафта Urals вперше пішла нижче оновленої цінової стелі Євросоюзу
фото: depositphotos.com

Російська нафта дешевшає слідом за світовими нафтовими котируваннями

Вартість російської нафти Urals уперше з весни 2025 року впала нижче за $50 за барель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У порту «Приморськ» на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4. У результаті Urals вперше пішла нижче оновленої цінової стелі Євросоюзу, яка була встановлена ​​на рівні $47,6.

Зазначається, що російська нафта дешевшає слідом за світовими нафтовими котируваннями, які цього тижня оновили мінімуми з травня. Так, вартість сорту Brent за три тижні впала на 15% і зараз становить трохи вище $60.

Як повідомлялося, причина – у перемир'ї між Ізраїлем та ХАМАС, яке знизило напруженість на Близькому Сході та загрози для танкерів, що проходять Суецьким каналом та Червоним морем. Наразі ринок сфокусований на надлишку нафти, який організують країни ОПЕК+, що нарощують видобуток.

Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік склали з розрахунку, що барель Urals буде коштувати $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом з ним було радикально зменшено план щодо нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада очікує 8,6 трлн.

Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %, опустившись до позначки $62,02 за барель. Це результат одразу кількох факторів, зокрема після домовленостей щодо деескалації в секторі Гази знизилась «ризикова премія», яка штучно тримала ціни на нафту. Також відчувається слабший попит із боку Азії – насамперед Китаю, де темпи зростання економіки вповільнюються. Ще одним фактором стало рішення ОПЕК+ про поступове збільшення видобутку, що створило надлишок пропозиції.

Читайте також:

Теги: росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі
У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним
5 жовтня, 22:17
Росіяни можуть забути про односторонні обстріли України
Росіяни можуть забути про односторонні обстріли України
3 жовтня, 07:54
Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
22 вересня, 14:08
Зеленський зазначив, що РФ все одно на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
24 вересня, 00:48
У 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
30 вересня, 05:23
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року
30 вересня, 08:21
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
Митрофанов: Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
3 жовтня, 16:37
Колишній радник Зеленського оголошений у міжнародний розшук у РФ
Росія оголосила Арестовича в міжнародний розшук за «тероризм»
7 жовтня, 14:55

Економіка

Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Золото подорожчало до рекордного рівня
Золото подорожчало до рекордного рівня
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
США закликали НАТО виділити додаткові кошти для озброєння України
США закликали НАТО виділити додаткові кошти для озброєння України

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua