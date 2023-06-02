Сенат США сьогодні планує ухвалити закон про підвищення держборгу

США вже сьогодні ввечері зможуть уникнути дефолту

Шумер: «Америка може зітхнути з полегшенням, тому що в цьому процесі ми уникнемо дефолту»

Сьогодні, 2 червня, Сенат США має намір ухвалити законопроєкт про підвищення стелі державного боргу. Про це повідомляє Reuters.

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Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що США вже сьогодні ввечері зможуть уникнути дефолту.

Як зазначається, усі 100 сенаторів погодилися обговорити 11 поправок, а потім негайно проголосувати за законопроєкт про підвищення держборгу. Якщо все вдасться, Конгрес направить законопроєкт на підпис президентові. Палата представників ухвалила законопроєкт у середу 31 травня.

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«Америка може зітхнути з полегшенням, тому що в цьому процесі ми уникнемо дефолту», – виголосив Шумер, виступаючи в Сенаті.

Лідер демократичної більшості та його колега-республіканець, лідер меншості Мітч МакКоннелл, пообіцяли зробити все можливе, аби прискорити ухвалення законопроєкту, узгодженого Байденом та спікером палати представників республіканців Кевіном Маккарті.

Нагадаємо, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.

Як повідомлялося, двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу.