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«Таємна вечеря» Новинського. Олігарх-втікач використав Олімпіаду, аби захистити Московську церкву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Таємна вечеря» Новинського. Олігарх-втікач використав Олімпіаду, аби захистити Московську церкву
Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором, що нагадував німб
колаж: glavcom.ua

Новинський заявив, що суспільство живе у трагічні часи і поскаржився на організаторів Олімпіади, українську владу, але не на Путіна

Олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що Захід нібито заперечує Бога, поширює атеїзм і агресивне насадження того способу життя, який уже привів свого часу до знищення Содома та Гоморри (два з п'яти стародавніх біблійних міст, які були знищені Богом за гріх хтивості, – «Главком»). Як приклад, він навів церемонію відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі, один з номерів якої нагадав йому «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі. Відповідну заяву олігарх опублікував у Facebook.

«Ми живемо у трагічні часи. В Україні триває кровопролитна війна, зазнають гонінь ієрархи канонічної церкви, священники та миряни, оскверняються храми. Із Заходу йде хвиля заперечення Господа та його заповідей, атеїзм і агресивне насадження того способу життя, який уже привів свого часу до знищення Содома та Гоморри. Найсвіжіший приклад – скандальне відкриття Олімпійських ігор у Парижі», – йдеться у повідомленні олігарха.

«Таємна вечеря» Новинського. Олігарх-втікач використав Олімпіаду, аби захистити Московську церкву фото 1
скріншот

Диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що «православ'я» – наше головне багатство, яке ми повинні зберігати всіма силами, всіма можливостями, як зіницю ока: «І так само важливо для нас берегти чистоту Православ'я, адже ми отримали віру чистою та непошкодженою від наших предків і зобов'язані у такій же канонічній чистоті передати її нашим нащадкам». Зазначимо, підсанкційний олігарх Вадим Новинський захищає винятково інтереси Російської православної церкви, яка в Україні дії під брендом УПЦ МП.

Також Вадим Новинський 28 липня привітав із Днем пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира. Зазначимо, що Українська православна церква (УПЦ/ПЦУ) перейшла на новий календар свят та вшановувала його пам’ять 15 липня.

«В пам'яті нащадків залишиться як нерушима стіна саме Володимир Святий. І це – приклад для сьогоднішніх політиків, особливо для тих, хто протиставив себе Богу і Церкві», – пише Новинський, ймовірно, натякаючи на спроби української влади заборонити діяльність УПЦ МП, представники якої, за даними українських правоохоронців, часто співпрацюють із російськими спецслужбами та окупаційними військами.

Зазначимо, що під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали виступ драг-квін. Користувачі соцмереж заявили, що це схоже на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Водночас за словами художнього керівника церемонії Томаса Джоллі, сцена не була натхненна «Таємною вечерею», а зображала язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу: «Ви не знайдете в моїх роботах бажання очорнити когось чи щось».

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Також підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський не зміг назвати винного в ракетних ударах по лікарні «Охматдит», клініці «Ісіда» та інших цивільних об'єктах. У своєму дописі він зазначив, що винні політики, які демонструють незговірливість.

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Теги: релігія Вадим Новинський олігархи Європа Олімпіада

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