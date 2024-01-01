Ще одна країна хоче перейти на євро

Чеський президент вважає, що його країні потрібно робити конкретні кроки, щоб увійти у єврозону

Президент Чехії Петр Павел виступив за перехід його країни на євро і назвав такий крок «логічним майбутнім» для його країни. Його слова цитує Novinky.cz.

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Чеський лідер висловив упевненість, що його країні потрібно робити конкретні кроки, які дозволять їй увійти у єврозону.

«Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Попри нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє», – пояснив Павел.

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Як відом, Чехія – одна з семи держав Європейського союзу, у якій євро не є національною валютою. Країна використовує чеську крону.

Чехія зобов'язалася увійти у єврозону ще у 2004 році, коли ввійшла до ЄС. Однак минулого року прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не перейде на євро за його уряду. На його думку, такий крок зараз «нереалістичний».

Нагадаємо, що китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі.