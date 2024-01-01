Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ще одна країна хоче перейти на євро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна хоче перейти на євро
Чеський лідер підтримує перехід його країни на євро
фото з відкритих джерел

Чеський президент вважає, що його країні потрібно робити конкретні кроки, щоб увійти у єврозону

Президент Чехії Петр Павел виступив за перехід його країни на євро і назвав такий крок «логічним майбутнім» для його країни. Його слова цитує Novinky.cz.

Чеський лідер висловив упевненість, що його країні потрібно робити конкретні кроки, які дозволять їй увійти у єврозону.

«Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Попри нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє», – пояснив Павел.

Як відом, Чехія – одна з семи держав Європейського союзу, у якій євро не є національною валютою. Країна використовує чеську крону.

Чехія зобов'язалася увійти у єврозону ще у 2004 році, коли ввійшла до ЄС. Однак минулого року прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не перейде на євро за його уряду. На його думку, такий крок зараз «нереалістичний».

Нагадаємо, що китайський юань вперше в історії обігнав євро у списку валют для фінансування торгівлі.

Теги: гроші Чехія валюта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
Міноборони прокоментувало розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
23 грудня, 2023, 04:50
Найдорожчі камери знаходяться у Лук'янівському СІЗО, де доба коштує 2 тис грн
Мінюст повідомив, скільки грошей заплатили ув’язнені за комфортні камери у СІЗО
26 грудня, 2023, 21:32
У школах Чехії діятимуть нові правила
Навчання у школах Чехії: які зміни чекають на українських дітей
28 грудня, 2023, 07:53

Економіка

Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС
Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС
Ще одна країна хоче перейти на євро
Ще одна країна хоче перейти на євро
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів
Британія відправляє Україні сотні ракет ППО
Британія відправляє Україні сотні ракет ППО
Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає
Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
20K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
17K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
12K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
9435
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua