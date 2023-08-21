Шольц зізнався, що Захід не планує скидати режим Путіна

Путін дуже боїться того, що країни Заходу планують скинути його режим

Шольц намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторону конфлікту

У Заходу немає планів скинути режим Путіна. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час у п'ятницю, 18 серпня, у форматі Augsburger Allgemeine Live, пише DW.

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На запитання журналіста про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі, Шольц відповів: «Хто де сидить (які позиції займає – ред.), ми не вирішуємо». «Ми також не плануємо зміну режиму», – зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме «це наш план».

«Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус», – зазначив канцлер ФРН.

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«Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це – не наша тема», – наголосив Шольц.

Канцлер ФРН також підкреслив, що намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторону конфлікту. «Моє прагнення – запобігти цьому, тому, наприклад, в Україні немає німецьких солдатів – і не буде», – зазначив він.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина ухвалює складні рішення для надання військової підтримки Україні.

Але Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

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Зазначимо, що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T.

До слова, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер уперше від початку війни відвідав Україну – під час візиту поговорив із провідним німецьким виднням Bild. Зокрема журналісти провокаційно запитали німецького посадовця про його ставлення до диктатора Путіна, і чи бажає він смерті президенту Росії. Міністр відповів максимально лаконічно: «Я нікому не бажаю смерті».