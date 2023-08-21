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Шольц зізнався, що Захід не планує скидати режим Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шольц зізнався, що Захід не планує скидати режим Путіна
Путін дуже боїться того, що країни Заходу планують скинути його режим
фото з відкритих джерел

Шольц намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторону конфлікту

У Заходу немає планів скинути режим Путіна. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час у п'ятницю, 18 серпня, у форматі Augsburger Allgemeine Live, пише DW.

На запитання журналіста про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі, Шольц відповів: «Хто де сидить (які позиції займає – ред.), ми не вирішуємо». «Ми також не плануємо зміну режиму», – зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме «це наш план».

«Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус», – зазначив канцлер ФРН.

«Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це – не наша тема», – наголосив Шольц.

Канцлер ФРН також підкреслив, що намагатиметься не допустити втягування Німеччини у війну в Україні як сторону конфлікту. «Моє прагнення – запобігти цьому, тому, наприклад, в Україні немає німецьких солдатів – і не буде», – зазначив він.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина ухвалює складні рішення для надання військової підтримки Україні.

Але Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Зазначимо,  що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T.

До слова, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер уперше від початку війни відвідав Україну – під час візиту поговорив із провідним німецьким виднням Bild. Зокрема журналісти провокаційно запитали німецького посадовця про його ставлення до диктатора Путіна, і чи бажає він смерті президенту Росії. Міністр відповів максимально лаконічно: «Я нікому не бажаю смерті». 

Теги: Німеччина війна путін Україна Олаф Шольц

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