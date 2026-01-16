У Швейцарії суд зобов'язав українця повернути всі отримані соцвиплати з початку війни

Українець отримував соціальні виплати у Швейцарії та подорожував на власному авто Porsche Cayenne до різних країн

У Швейцарії відбувся суд щодо українця, який приїхав до країни на початку повномасштабного вторгнення та отримав тимчасовий захист. Громадянина Україна зобов'язали відшкодувати кошти соціальної допомоги, які він отримував. Про це пише «Главком» із посиланням на 24 heures.

40-річний українець отримав тимчасовий захист, коли влітку 2022 року приїхав до Швейцарії. Завдяки цьому він отримував соціальну допомогу. Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche Cayenne. До того ж він подорожував до різних країн Європи, маючи тимчасовий захист у Швейцарії. Під час його пересувань країнами, він витрачав значні суми з власних рахунків, в більшості випадків у валюті євро.

Суд зобов'язав чоловіка повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував. У суді заявили, що українець не потребує допомоги. Також його витрати не відповідають задекларованим фінансам.

Щодо авто українця, яке коштує близько 37 тис франків, то його визнали майновим активом. Тому в судді зауважили, що всі біженці, які отримують соціальну допомогу, повинні бути в рівних умовах. Суд домігся скасування виплат українцю, оскільки він може самостійно забезпечувати свої потреби, маючи необхідні ресурси.

