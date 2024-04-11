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Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів
Словаччина загрожує зупинити перехід сільськогосподарської продукції з України до інших країн ЄС
фото з відкритих джерел

Забороною на ввезення українського агроекспорту Фіцо збирається захищати словацьких фермерів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив забороною на ввезення 14 позицій українського агроекспорту, якщо сторони не знайдуть спільне вирішення проблеми. Його заява пролунала під час пресконференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем у Братиславі.

Фіцо нагадав, що Словаччина забезпечує вільний перехід сільськогосподарської продукції, яка йде з України до інших країн Європи. За словами посадовця, він «конструктивно пояснив», як для його країни важливо захищати інтереси словацьких сільськогосподарських працівників і фермерів.

«Коли ми не знайдемо спільного рішення, то буде просто заборона для 14 позицій продукції, які не будуть ввозитися з України. Чітко зрозуміло, що ми захищаємо свої національні інтереси, Україна захищає свої інтереси, хоче продати надлишок своєї сільськогосподарської продукції», – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, уряд Угорщини запровадить додаткові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити угорських фермерів. Міністр сільського господарства країни Іштван Надь заявив, що рішення Євросоюзу в 2022 році дозволити безмитний імпорт товарів з України, щоб допомогти її економіці втриматися на плаву, призвело до великого надлишку пропозиції та низьких цін на європейському сільськогосподарському ринку.

Минулого року Угорщина запровадила заборону на ввезення 24 українських сільськогосподарських товарів. Заборона поширюється на зерно, борошно, олію, деякі м'ясні продукти та інші товари. Транзиту цей захід не торкнувся.

Як повідомлялося, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі.

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Теги: міністр Словаччина імпорт Україна Фіцо

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