Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО зустрінеться з Трампом: названо дату

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО зустрінеться з Трампом: названо дату
фото: Reuters

Марк Рютте відвідає Вашингтон для переговорів із Дональдом Трампом щодо Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 8 квітня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом на тлі його публічного невдоволення недостатньою підтримкою альянсу в іранському конфлікті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Окрім глави Білого дому, графік візиту передбачає переговори з державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом. Представники НАТО наголошують, що ця поїздка була запланована заздалегідь.

Перебування Рютте у Вашингтоні триватиме до 12 квітня. Програма візиту також включає виступ в Інституті президентського фонду Рональда Рейгана та участь у засіданні Більдербергського клубу – щорічному форумі для політичних лідерів Європи та Північної Америки.

Як відомо, президент Дональд Трамп озвучив погрозу припинити членство США в НАТО. Причиною стала відмова європейських союзників задіяти флот для розблокування Ормузької протоки. Попри радикальність заяви, юридична можливість одностороннього виходу президента з Альянсу залишається предметом дискусій. 

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що серйозно розглядає ймовірність виходу Сполучених Штатів з НАТО через те, що Альянс відмовився приєднатись до війни проти Ірану.

За словами Трампа, НАТО – це «паперовий тигр», додавши, що вихід США з угоди про оборону тепер «не підлягає перегляду».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.

Теги: Дональд Трамп переговори Марк Рютте Марко Рубіо НАТО США Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua