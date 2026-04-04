Генсек НАТО зустрінеться з Трампом: названо дату

Марк Рютте відвідає Вашингтон для переговорів із Дональдом Трампом щодо Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 8 квітня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом на тлі його публічного невдоволення недостатньою підтримкою альянсу в іранському конфлікті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Окрім глави Білого дому, графік візиту передбачає переговори з державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом. Представники НАТО наголошують, що ця поїздка була запланована заздалегідь.

Перебування Рютте у Вашингтоні триватиме до 12 квітня. Програма візиту також включає виступ в Інституті президентського фонду Рональда Рейгана та участь у засіданні Більдербергського клубу – щорічному форумі для політичних лідерів Європи та Північної Америки.

Як відомо, президент Дональд Трамп озвучив погрозу припинити членство США в НАТО. Причиною стала відмова європейських союзників задіяти флот для розблокування Ормузької протоки. Попри радикальність заяви, юридична можливість одностороннього виходу президента з Альянсу залишається предметом дискусій.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що серйозно розглядає ймовірність виходу Сполучених Штатів з НАТО через те, що Альянс відмовився приєднатись до війни проти Ірану.

За словами Трампа, НАТО – це «паперовий тигр», додавши, що вихід США з угоди про оборону тепер «не підлягає перегляду».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.