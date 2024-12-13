Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки

Світові продажі електромобілів – як повністю електричних, так і гібридних – зросли на 32,3% до 1,83 млн в листопаді

Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.

Світові продажі електромобілів – як повністю електричних, так і гібридних – зросли на 32,3% до 1,83 млн в листопаді.

Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 млн автомобілів.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі – до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.

Повідомляється, що Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць, в той час, як реєстрації в Європі продемонстрували незначне зниження.

Ринок електромобілів зазнає критичної трансформації, оскільки зростаючий попит і виробництво в Китаї конкурують з ринками електромобілів в інших країнах.

Автовиробники в Європі та Америці заявляють, що зростаюча торговельна напруженість, правила щодо викидів CO2 та скасування стимулів у деяких країнах впливають на ціни і ставлять під загрозу тисячі робочих місць.

У повідомленні додають, що у решті світу продажі не змінилися порівняно з листопадом 2023 року.

Нагадаємо, електромобілі стали популярнішими серед українців. За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia. Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

Також нові дані від аналітиків S&P Global демонструють погіршення перспектив для ринку електричних автомобілів з батареєю (BEV) в ЄС через економічні умови, що змінюються. Про це пише rua.gr.

Між першим та другим півріччям 2024 року очікування ринку було переглянуто, що призвело до переоцінки тенденцій у ЄС, повідомляє Асоціація європейських автовиробників (ACEA).