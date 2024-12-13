Головна Техно Авто
search button user button menu button

Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки
Світові продажі електромобілів – як повністю електричних, так і гібридних – зросли на 32,3% до 1,83 млн в листопаді
фото з відкритих джерел

Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.

Світові продажі електромобілів – як повністю електричних, так і гібридних – зросли на 32,3% до 1,83 млн в листопаді.

Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 млн автомобілів.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі – до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.

Повідомляється, що Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць, в той час, як реєстрації в Європі продемонстрували незначне зниження.

Ринок електромобілів зазнає критичної трансформації, оскільки зростаючий попит і виробництво в Китаї конкурують з ринками електромобілів в інших країнах.

Автовиробники в Європі та Америці заявляють, що зростаюча торговельна напруженість, правила щодо викидів CO2 та скасування стимулів у деяких країнах впливають на ціни і ставлять під загрозу тисячі робочих місць.

У повідомленні додають, що у решті світу продажі не змінилися порівняно з листопадом 2023 року.

Нагадаємо, електромобілі стали популярнішими серед українців. За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia. Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

Також нові дані від аналітиків S&P Global демонструють погіршення перспектив для ринку електричних автомобілів з батареєю (BEV) в ЄС через економічні умови, що змінюються. Про це пише rua.gr.

Між першим та другим півріччям 2024 року очікування ринку було переглянуто, що призвело до переоцінки тенденцій у ЄС, повідомляє Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

Читайте також:

Теги: Китай правила Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робітники збирають лід з річки Сунхуа в Харбіні, столиці провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю
Крижане місто в Китаї вабить туристів з усього світу (фото)
Сьогодні, 03:15
Журналіст Портников пропонував американсько-українському YouTube-блогеру Любарському оплатити трансфер до Харкова
Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського
11 грудня, 16:56
Медвєдєв завітав до Китаю
Удар «Орєшніком»? Наступні два дні можемо розслабитися
11 грудня, 09:15
Міністр закордонних справ Анналена Бербок (Альянс 90/Зелені) летить до Китаю з візитом. Раніше вона критикувала тамтешню владу
Бербок різко розкритикувала Китай напередодні візиту до Пекіна
2 грудня, 08:45
Неіснуючі слова починають і виграють
Неіснуючі слова починають і виграють
29 листопада, 23:56
Очільника Bank of China стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин
Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
26 листопада, 19:14
Слідчі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують уламки ракет КН-23, якими Росія атакувала Україну
Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами – CNN
24 листопада, 02:12
Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
Нова ядерна доктрина Росії: маніпуляція чи реальна загроза?
20 листопада, 15:11
Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
15 листопада, 17:15

Авто

Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки
Світові продажі електромобілів досягли рекордної позначки
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували
В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували
В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів
В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів
Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС
Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
110K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
45K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
22K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua