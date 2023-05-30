ЄС запровадив санкції проти громадян Молдови, які належали до проросійських партій

Членів опозиції Молдови звинувачують у дестабілізації ситуації в країні

Європейський союз запровадив санкції проти деяких членів пропросіської опозиції Молдови за дестабілізацію ситуації в країні Про це йдеться у «Офіційному журналі ЄС».

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Обмеження Євросоюзу торкнулися лідера пропросійської партії «Шор» Ілана Шора, віце-голови вказаного політичного об'єднання Марини Таубер, молдавського олігарха Володимира Плахотнюка та голови партії «Будуємо Європу вдома», колишнього заступника голови Генерального комісаріату поліції республіки Георгія Кавкалюка. Крім того, санкції було введено щодо російського підприємця Ігоря Чайки.

«Союз залишається непохитним у своїй підтримці Республіки Молдова та її стійкості, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання перед обличчям дестабілізуючої діяльності зовнішніх суб'єктів. Враховуючи ситуацію в Республіці Молдова, рада вважає, що п'ятеро людей мають бути додані до списку санкцій», – заявили в Євросоюзі.

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Раніше постійні представники країн-членів ЄС погодили перший список персональних санкцій проти громадян країни у контексті режиму обмежень «за дестабілізацію ситуації у Молдові». Повідомлялося, що Брюссель запровадить санкції щодо політика Ілана Шора.

Нагадаємо, вранці 30 травня у Молдові в аварійному режимі відключилася високовольтна лінія Вулканешти – Ісакча. Про це повідомляє оператор транспортної системи Молдови Moldelectrica та місцеве видання Newsmaker. Відключилася і лінія Бельці – Дністровськ. У міністерстві енергетики Молдови уточнили, що ця лінія вимкнулась у Вінницькій області України. Електрика також зникла в місті Слободзея, деяких районах Тирасполя, в Рибниці та Кам’янці.