Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України
Білий дім закликав Джонсона винести на голосування документ про підтримку України, який був схвалений Сенатом
фото з відкритих джерел

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні

Білий дім звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом винести на голосування документ про підтримку України, який схвалений Сенатом. Раніше Джонсон планував представити свою версію законопроєкту. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону», – заявила вона.

За словами речниці, вона мала на увазі саме той проект допомоги Україні від США, який у лютому підтримали 70 сенаторів. Він передбачає понад $60 млрд для України. Вона також вважає, що якщо даний проєкт винести на голосування, то більшість представників обох партій підтримає його.

Водночас Жан-П'єр відмовилась робити оцінки щодо того чи готовий президент США Джо Байден підписати варіант допомоги від республіканців, про який говорив спікер Джонсон.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні. Зокрема, він наголосив на можливості виділення допомоги або завдяки замороженим російським активам, або в кредит.

До слова, Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Голова комітету з розвідки Майк Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як повідомлялося, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні.

Читайте також: Перед тим як ненавидіти США – подумайте, де б ми були без них
Теги: США Сенат США фінансування гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперечки навколо передачі грошей із заморожених активів Росії продовжуються
Чи отримає Україна €5 млрд доходів від заморожених активів Росії? Прогноз Politico
27 березня, 15:15
Саміт зібрав 40 промовців із різних сфер бізнесу
Компанія Ахметова назвала найгостріші проблеми для українського експорту
26 березня, 14:05
18 березня – Початок Великого посту
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Масована атака на Україну, Білий дім відповів спікеру Джонсону щодо допомоги Україні : головне за ніч
Масована атака на Україну, Білий дім відповів спікеру Джонсону щодо допомоги Україні : головне за ніч
15 березня, 07:10
Президент Литви Ґітанас Науседа підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
13 березня, 22:15
Конфіскація активів Росії стала темою для дискусій у ЄС
ЄС хоче конфіскувати заморожені активи РФ, але є нові проблеми – Die Welt
12 березня, 07:43
Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
Зеленський прокоментував заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну
11 березня, 22:50
Демократи відмовилися підтримувати законопроєкт, який передбачає скорочення допомоги Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
8 березня, 23:30
Аналізувати виступ Путіна, заяви Медвєдєва крізь призму логіки і раціональності – найбільша помилка
Кремль влаштував Заходу психологічну війну
5 березня, 21:10

Політика

Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна
Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна
Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ
Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України
Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України
Путін вигадав, як захистити Росію від НАТО
Путін вигадав, як захистити Росію від НАТО
Естонія планує позбавити росіян права голосу на муніципальних виборах
Естонія планує позбавити росіян права голосу на муніципальних виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
40K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
14K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
12K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
7261
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua