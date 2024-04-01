Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України

Білий дім закликав Джонсона винести на голосування документ про підтримку України, який був схвалений Сенатом

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні

Білий дім звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом винести на голосування документ про підтримку України, який схвалений Сенатом. Раніше Джонсон планував представити свою версію законопроєкту. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Ми дуже чітко заявили. Ми вважаємо, що спікер має внести на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, який, вочевидь, включає підтримку України, гуманітарну допомогу, підтримку Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону», – заявила вона.

За словами речниці, вона мала на увазі саме той проект допомоги Україні від США, який у лютому підтримали 70 сенаторів. Він передбачає понад $60 млрд для України. Вона також вважає, що якщо даний проєкт винести на голосування, то більшість представників обох партій підтримає його.

Водночас Жан-П'єр відмовилась робити оцінки щодо того чи готовий президент США Джо Байден підписати варіант допомоги від республіканців, про який говорив спікер Джонсон.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні. Зокрема, він наголосив на можливості виділення допомоги або завдяки замороженим російським активам, або в кредит.

До слова, Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Голова комітету з розвідки Майк Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як повідомлялося, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні.