Сенатори-демократи закликали розслідувати переговори Маска з РФ

Маск витратив понад 119 мільйонів доларів на кампанію переобрання Трампа та був призначений співголовою майбутнього департаменту новообраного президента. ефективності уряду

Кілька законодавців від Демократичної партії публічно закликали провести розслідування зв’язків Маска з Москвою

Повідомлення про те, що мільярдер Ілон Маск проводив численні телефонні розмови з російськими офіційними особами, включаючи президента Володимира Путіна, повинні бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки, заявили два високопоставлені сенатори-демократи в листі, з яким видання Reuters ознайомилося в п'ятницю.

У листі вказується, що Маск, якого обраний президент-республіканець Дональд Трамп призначив на високу державну посаду, контролює мільярдні контракти Пентагону та розвідувального співтовариства як генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX.

Сенатор Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і голова Комітету Сенату у справах збройних сил Джек Рід повідомили генеральному прокурору США Мерріку Гарленду та генеральному інспектору Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX слід перевірити на предмет можливого позбавлення та виключення після повідомлень, що відбулися нещодавно. жовтня його розмови з російськими офіційними особами. Відсторонення означає виключення з певних контрактів і привілеїв.

«Ці стосунки між відомим ворогом США та паном Маском, бенефіціаром мільярдів доларів державного фінансування США, ставлять серйозні питання щодо надійності пана Маска як державного підрядника та власника дозволу», – заявили законодавці у спільній заяві.

Кілька законодавців від Демократичної партії публічно закликали провести розслідування зв’язків Маска з Москвою після того, як минулого місяця Wall Street Journal повідомила про ймовірний контакт, але про лист до офіційних осіб США, які могли б почати таке розслідування, раніше не повідомлялося.

Заклик Шахін і Ріда до федерального розслідування є довготривалою спробою, оскільки Трамп готується повернутися в Білий дім за підтримки Маска, який витратив понад 119 мільйонів доларів на кампанію переобрання Трампа та був призначений співголовою майбутнього департаменту новообраного президента. ефективності уряду.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього. Про це пише NBC із посиланням на джерела. Також наближених до Трампа дратує, що бізнесмен постійно поруч із ним.

За словами джерел, Маск активно відстоює свої ідеї про те, яким має бути другий президентський термін Трампа, що створює напружену атмосферу в команді політика.