Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотник скинув фарбу на будівлю російського посольства у Швеції

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотник скинув фарбу на будівлю російського посольства у Швеції
Слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний інцидент якимось чином з повідомленням про випадок вандалізму в посольстві Швеції в Москві
фото: Reuters

Представники поліції зазначили, що «жодних арештів не проводилося і підозрюваних не ідентифіковано»

Вранці невідомий безпілотник пролетів над російським посольством у Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипустанови. Про це повідомили у поліції Швеції, повідомляє Reuters.

Представники поліції також зазначили, що «жодних арештів не проводилося і підозрюваних не ідентифіковано».

Водночас слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний інцидент якимось чином з повідомленням про випадок вандалізму в посольстві Швеції в Москві, що стався в четвер

Раніше Sweden herald писало, що в Москві в четвер троє чоловіків кидали пляшки і розпилювали газовий балончик в приміщенні охорони поблизу посольства Швеції. Пізніше поліція їх заарештувала.

Після інциденту міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард закликала Росію забезпечити захист дипломатичної місії Швеції та її співробітників. Вона не коментувала інцидент із безпілотником у Стокгольмі.

До слова, влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма. 

Читайте також:

Теги: Швеція росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи здатен Путін застосувати ядерну зброю
Чи потрібен Путіну ядерний удар?
21 листопада, 14:14
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Саратовську область РФ атакували безпілотники
8 листопада, 04:44
Туреччина розгляне законопроєкт про «іноагентів»
Туреччина готує закон про «іноагентів»: деталі від Bloomberg
1 листопада, 18:18
У Білорусі помер політв'язень
У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка
3 листопада, 01:06
РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
24 листопада, 06:57
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
10 листопада, 10:58
Сергій Копищик із Волині пішов захищати Україну в перший день повномасштабної російської військової навали. На фото він до поранення на Миколаївщині, 2022 рік
Чи треба критикувати мобілізацію? Ветеран, який втратив обидві ноги, дав пораду українцям
21 листопада, 07:30
Аналітики переконані, що у використанні позначення «Орєшнік» Кремль переслідував мету психологічного впливу на країн Заходу
Нова російська розробка чи зброя з новим ім'ям? Що відомо про «Орєшнік»
21 листопада, 21:23
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00

Соціум

Розгін протесту у Грузії: журналіст потрапив у лікарню з переломами лицьових кісток
Розгін протесту у Грузії: журналіст потрапив у лікарню з переломами лицьових кісток
Два грузинські університети призупинили навчальний процес на знак протесту
Два грузинські університети призупинили навчальний процес на знак протесту
Зниклий турист дивом вижив після місяця у засніженій пустелі Канади
Зниклий турист дивом вижив після місяця у засніженій пустелі Канади
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
Кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду
Кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду
Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві
Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
12K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
9248
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
8915
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС
7495
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua