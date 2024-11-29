Безпілотник скинув фарбу на будівлю російського посольства у Швеції

Слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний інцидент якимось чином з повідомленням про випадок вандалізму в посольстві Швеції в Москві

Представники поліції зазначили, що «жодних арештів не проводилося і підозрюваних не ідентифіковано»

Вранці невідомий безпілотник пролетів над російським посольством у Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипустанови. Про це повідомили у поліції Швеції, повідомляє Reuters.

Представники поліції також зазначили, що «жодних арештів не проводилося і підозрюваних не ідентифіковано».

Водночас слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний інцидент якимось чином з повідомленням про випадок вандалізму в посольстві Швеції в Москві, що стався в четвер.

Раніше Sweden herald писало, що в Москві в четвер троє чоловіків кидали пляшки і розпилювали газовий балончик в приміщенні охорони поблизу посольства Швеції. Пізніше поліція їх заарештувала.

Після інциденту міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард закликала Росію забезпечити захист дипломатичної місії Швеції та її співробітників. Вона не коментувала інцидент із безпілотником у Стокгольмі.

До слова, влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма.