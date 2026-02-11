«Лукойл» втратив НПЗ у Нідерландах

Американські санкції змусили «Лукойл» розпочати продаж своїх міжнародних активів

Французька TotalEnergies стала одноосібним власником нафтопереробного заводу Zeeland в Нідерландах, викупивши решту 45% акцій, що належали російському нафтовому гіганту «Лукойл». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство не повідомило, чи TotalEnergies заплатила за акції і, якщо так, то скільки, або чи уклала вона іншу угоду, наприклад, обмін активами з проєктами в Росії, щоб отримати повний контроль. У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти «Лукойлу», намагаючись змусити Росію припинити війну з Україною, що спонукало компанію розпочати продаж своїх міжнародних активів, початкова оцінка яких становила близько $22 млрд.

«Лукойл» придбав 45% акцій Zeeland у Total за близько $725 млн у 2009 році під час державного візиту до Нідерландів тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва в рамках угоди, яка широко розглядалася як розширення впливу Москви в північно-західній Європі.

За інформацією джерел, Zeeland формально не підпадала під санкції США, оскільки «Лукойл» був міноритарним акціонером. Однак побоювання, що постачальники нафти не бажатимуть вести бізнес із Zeeland, а також новини про можливий глобальний продаж активів Лукойлу спонукали Total викупити решту акцій нафтопереробного заводу потужністю 180 тис. барелів на добу

Нагадаємо, російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України констатує системний крах міжнародної експансії російського бізнесу. Продаж компанією «Лукойл» свого закордонного портфеля вартістю $22 млрд став фінальним акордом у процесі деградації присутності РФ на світових ринках. Російські корпорації, які десятиліттями вибудовували вплив у Європі та Америці, змушені виходити з активів за безцінь або спостерігати за їх націоналізацією.