Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ

Нові санкції можуть спровокувати масштабну кризу в російському банківському секторі

Європейська державна розвідка попередила про високий ризик банківської кризи в Росії, яка може вибухнути в разі посилення західних санкцій. Про це повідомляє Reuters, журналісти якого отримали доступ до закритого розвідувального документа, підготовленого для європейських посадовців, пише «Главком».

У двосторінковому звіті, з яким ознайомилося агентство, йдеться, що російські банки дедалі більше фінансують воєнну економіку, накопичуючи ризики, які поки що приховуються державною підтримкою.

«Ілюзія стабільності»

Автори документа вважають, що нинішній стан російської економіки є оманливим, а новий пакет санкцій Євросоюзу може стати каталізатором масштабної фінансової кризи.

«Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, такий як амбітний пакет санкцій проти банків», – йдеться у звіті, який цитує Reuters.

Документ був підготовлений напередодні ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС, який, за інформацією агентства, може бути спрямований проти російських банків, криптовалютних мереж, нафтотрейдерів і виробників безпілотників.

Банки накопичують проблемні кредити

За оцінкою європейської розвідки, через війну Росія дедалі більше покладається на банки для фінансування оборонної промисловості, державних програм і пільгового кредитування. Це призводить до стрімкого накопичення ризикових позик.

У звіті зазначається, що близько 10% корпоративних кредитів уже є сумнівними, тоді як у деяких великих банках частка проблемних споживчих кредитів у 2025 році досягла 15%.

Крім того, понад 500 тис. росіян торік оголосили про банкрутство, що майже на третину більше, ніж роком раніше. Водночас понад 13 млн громадян Росії мають щонайменше три кредити одночасно.

У Центробанку РФ не погоджуються

Попри висновки європейської розвідки, Центральний банк Росії заперечує наявність критичних ризиків.

Заступник голови регулятора Філіп Габунія заявив, що «вразливості у фінансовому секторі не є критичними», а рівень проблемних корпоративних кредитів, за його словами, залишається стабільним.

Втім, Reuters звертає увагу, що другий за величиною банк країни ВТБ уже оголосив про намір збільшити резерви через можливе зростання кредитних збитків. Крім того, обсяг готівки, яку росіяни зберігають поза банківською системою, перевищив 19 трлн рублів.

Нові санкції можуть посилити тиск

За інформацією Reuters, Європейський Союз завершує підготовку нового пакета санкцій, який може охопити ще майже 90 російських банків. У разі його ухвалення під обмеженнями опиниться понад половина кредитних установ РФ, що працюють на міжнародному ринку.

Водночас частина експертів вважає, що, попри уповільнення економіки, Росія поки що зберігає фінансову стійкість завдяки високим оборонним витратам і підтримці торгівлі з азійськими країнами.

До слова, головною загрозою для російської економіки нині є не дефіцит бюджету чи низькі ціни на нафту, а катастрофічне погіршення інвестиційного клімату. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

Нагадаємо, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень.

Як повідомлялося, війна Росії проти України оплачується не коштом бізнесу, а за рахунок державного бюджету. Раніше російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.