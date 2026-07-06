Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ
Нинішній стан російської економіки є оманливим, а новий пакет санкцій Євросоюзу може стати каталізатором масштабної фінансової кризи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові санкції можуть спровокувати масштабну кризу в російському банківському секторі

Європейська державна розвідка попередила про високий ризик банківської кризи в Росії, яка може вибухнути в разі посилення західних санкцій. Про це повідомляє Reuters, журналісти якого отримали доступ до закритого розвідувального документа, підготовленого для європейських посадовців, пише «Главком».

У двосторінковому звіті, з яким ознайомилося агентство, йдеться, що російські банки дедалі більше фінансують воєнну економіку, накопичуючи ризики, які поки що приховуються державною підтримкою.

«Ілюзія стабільності»

Автори документа вважають, що нинішній стан російської економіки є оманливим, а новий пакет санкцій Євросоюзу може стати каталізатором масштабної фінансової кризи.

«Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, такий як амбітний пакет санкцій проти банків», – йдеться у звіті, який цитує Reuters.

Документ був підготовлений напередодні ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС, який, за інформацією агентства, може бути спрямований проти російських банків, криптовалютних мереж, нафтотрейдерів і виробників безпілотників.

Банки накопичують проблемні кредити

За оцінкою європейської розвідки, через війну Росія дедалі більше покладається на банки для фінансування оборонної промисловості, державних програм і пільгового кредитування. Це призводить до стрімкого накопичення ризикових позик.

У звіті зазначається, що близько 10% корпоративних кредитів уже є сумнівними, тоді як у деяких великих банках частка проблемних споживчих кредитів у 2025 році досягла 15%.

Крім того, понад 500 тис. росіян торік оголосили про банкрутство, що майже на третину більше, ніж роком раніше. Водночас понад 13 млн громадян Росії мають щонайменше три кредити одночасно.

У Центробанку РФ не погоджуються

Попри висновки європейської розвідки, Центральний банк Росії заперечує наявність критичних ризиків.

Заступник голови регулятора Філіп Габунія заявив, що «вразливості у фінансовому секторі не є критичними», а рівень проблемних корпоративних кредитів, за його словами, залишається стабільним.

Втім, Reuters звертає увагу, що другий за величиною банк країни ВТБ уже оголосив про намір збільшити резерви через можливе зростання кредитних збитків. Крім того, обсяг готівки, яку росіяни зберігають поза банківською системою, перевищив 19 трлн рублів.

Нові санкції можуть посилити тиск

За інформацією Reuters, Європейський Союз завершує підготовку нового пакета санкцій, який може охопити ще майже 90 російських банків. У разі його ухвалення під обмеженнями опиниться понад половина кредитних установ РФ, що працюють на міжнародному ринку.

Водночас частина експертів вважає, що, попри уповільнення економіки, Росія поки що зберігає фінансову стійкість завдяки високим оборонним витратам і підтримці торгівлі з азійськими країнами.

До слова, головною загрозою для російської економіки нині є не дефіцит бюджету чи низькі ціни на нафту, а катастрофічне погіршення інвестиційного клімату. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

Нагадаємо, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень.

Як повідомлялося, війна Росії проти України оплачується не коштом бізнесу, а за рахунок державного бюджету. Раніше російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.

Читайте також:

Теги: розвідка росія санкції війна путін криза Європейський Союз росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото із соцмереж російського посольства
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
2 липня, 14:13
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 липня, 11:22
Ворог розглядає Лиман як пріоритетну ціль літньої компанії
Битва за Лиман: чому заяви окупантів про захоплення міста є черговим фейком
27 червня, 13:18
Лавров стверджує, що всі заяви західних країн нібито зводяться до вимог «капітуляції Москви»
Москва після успішних атак України поскаржилась, що Захід не зміг закінчити війну
23 червня, 14:25
На Брянщині невідомий дрон нібито атакував автобус з юними футболістами з Білорусі
Білорусь звинуватила ЗСУ в нібито атаці на автобус у Брянській області
17 червня, 15:59
Федерація шахів Росії не виконала рішення CAS
ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії: деталі рішення
11 червня, 10:05
24 лютого 2022 року Русинський був у першому морському рейсі, але, дізнавшись про повномасштабне вторгнення РФ, зійшов у першому ж порту Єгипту
Поліг під час важких боїв за Святогірськ. Згадаймо Вадима Русинського
10 червня, 09:00
Хаб частково знищений
РФ пошкодила хаб «Укрпошти» в Харкові: що буде з доставкою посилок
8 червня, 07:40
Загалом із початку цього року це вже четверта атака на нафтову інфраструктуру регіону
Удар по Новоросійську: горить найбільше нафтосховище Кавказу
8 червня, 04:40

Економіка

Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ
Європейська розвідка назвала сценарій, який може обвалити банківську систему РФ
Паливна криза в РФ. Росіяни масово скаржаться на поломки двигунів через якість бензину
Паливна криза в РФ. Росіяни масово скаржаться на поломки двигунів через якість бензину
В Омську утворилися черги за бензином після удару по найбільшому НПЗ Росії (відео)
В Омську утворилися черги за бензином після удару по найбільшому НПЗ Росії (відео)
Російський опозиціонер назвав головну загрозу для економіки РФ
Російський опозиціонер назвав головну загрозу для економіки РФ
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
Путін запустив «друкарський станок». Російський економіст розкрив приховану схему
Путін запустив «друкарський станок». Російський економіст розкрив приховану схему

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua