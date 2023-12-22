Hyperloop – все? Стартап Ілона Маска розпродає свої активи

Компанія Hyperloop One будувала швидкісні лінії сполучення для перевезення пасажирів та вантажів в герметичних трубах

Стало відомо, що транспортна компанія Hyperloop One закривається та розпродає свої активи. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Історія заснування

Ідею Hyperloop у 2012 році запропонував американський мільярдер Ілон Маск. Вона полягала в тому, щоб у трубах над поверхнею землі в умовах сильно розрідженого повітря зі швидкістю до 1220 км/год пересувалися капсули з пасажирами або вантажами.

З моменту свого заснування у 2014 році залучив понад 450 мільйонів доларів. Компанія збудувала невеликий випробувальний трек неподалік Лас-Вегаса для розробки своїх транспортних технологій.

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Труби Hyperloop під час першого випробування силової установки на майданчику Фотограф: Девід Беккер/Getty Images

Після того, як у проєкт інвестувала компанія Virgin Річарда Бренсона, Hyperloop One стала Virgin Hyperloop One. Проте минулого року бренд Virgin був вилучений, оскільки компанія вирішила зосередитись на перевезенні вантажів.

Наразі компанія звільнила більшу частину своїх співробітників (на початок 2022-го в компанії працювало понад 200 осіб), а також закрила офіс у Лос-Анджелесі. Решта співробітників, які контролюють продаж активів, завершать свою роботу 31 грудня.

Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Залишок інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World, повідомили джерела Bloomberg.

Етапи розвитку проєкту

У травні 2016 компанія запустила конкурс проєктів потенційних майбутніх маршрутів вакуумного потяга під назвою Hyperloop One Global Challenge. У півфіналі розглянули 35 можливих маршрутів.

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11 травня 2016 у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop, а вже у вересні - оприлюднили перелік з десяти маршрутів, де в перспективі могли б з'явитися високошвидкісні вакуумні траси. Йшлося про такі країни як: США, Канада, Мексика, Велика Британія та Індія.

22 лютого 2018 року тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про заснування Центру транспортних інновацій HypeUA, у рамках якого повинні були створити тестовий майданчик для реалізації проєкту Hyperloop в Україні. Проте після президентських виборів 2019 року розробку системи Hyperloop в Україні припинили.

Підготовка до реалізації проєкту в Україні Facebook-сторінка Володимира Омеляна

8 листопада 2020 Virgin Hyperloop здійснив першу в історії подорож із пасажирами в пустелі Невади.

Що пішло не так

Hyperloop One, офіційно відома як Hyperloop Technologies, об'єдналася з підставною компанією у квітні цього року, згідно з документом, яке перевірило видання. Тоді вартість акцій більшості класів була знижена до нуля центів, і акціонери підставної компанії стали єдиними власниками Hyperloop One. За словами одного з людей, на загальній нараді співробітникам сказали, що DP World організувала транзакцію.

Врешті, за час свого існування Hyperloop One так і не виграла контракт на створення робочого Hyperloop. Компанія також привернула багато уваги з неправильних причин. Співзасновник Броган БемБроган якось прийшов на роботу й знайшов петлю на своєму стільці. Інший співзасновник, венчурний капіталіст Шервін Пішевар, пішов у відставку після того, як ЗМІ повідомили про звинувачення проти нього в сексуальних домаганнях, які він заперечив. А колишнього директора Зіявудіна Магомедова заарештували в Москві за звинуваченням у шахрайстві та розкраданні, не пов’язаному з Hyperloop One. Тоді адвокат Магомедова заявив, що оскаржує арешт.

Створення прототипів іншими компаніями

Хоча після багатьох років зусиль так і не вдалось побудувати прототип, ця концепція продовжує зачаровувати підприємців. Кілька компаній Hyperloop перебувають на різних етапах створення прототипів, зокрема Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. і Swisspod Technologies.