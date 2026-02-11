ЄС поставив ультиматум РФ, яка влаштувала холодомор в Україні

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС мобілізував безпрецедентну підтримку для стабілізації енергетичної системи України

У Європарламенті прирівняли «холодомор», який Росія влаштувала в Україні, до геноциду

Росія використовує зиму як зброю, намагаючись створити гуманітарну катастрофу. Про це, як повідомляє агенція DW, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, інформує «Главком».

Єврокомісарка пообіцяла, що жорстокі злочини проти українців матимуть наслідки і Європа неодмінно посилить тиск на Росію.

Під час дебатів у Європарламенті прирівняли «холодомор», який Росія влаштувала українцям, до геноциду. Також закликали запровадити проти Москви нові санкції та збільшити постачання коштів ППО для України.

«Росія атакує українські електростанції та інші об'єкти критичної інфраструктури у найхолодніший період зими, щоб зламати опір та силу духу українців. І завдання Європи – підтримати українців не лише гуманітарною допомогою, а й зброєю, щоб посилити можливості протиповітряної оборони Україн, а також запровадити проти Росії новий, 20-й пакет санкцій», – такий головний висновок дебатів у Європарламенті.

Також Марка Кос повідомила, що ЄС «мобілізував безпрецедентну підтримку для стабілізації, відновлення та інтеграції енергетичної системи України та продовжує робити це щодня». За її словами, починаючи з лютого 2022 року ЄС надав Україні 1,3 млрд євро гуманітарної допомоги.

«Однак, щоб по-справжньому захистити енергетичну систему України, ми повинні захистити її небо. Це означає термінові постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет. Ми закликаємо держави-члени діяти негайно», – заявила Марта Кос.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень. Фонд підтримки енергетики України отримає €35 млн для встановлення сонячних панелей на дахах лікарень.

Як відомо, передані кошти до фонду будуть спрямовані на встановлення систем СЕС на дахах будівель через ініціативу «Промінь надії». Мета цього проєкту полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру живленням, зокрема лікарні під час відключень світла через російські обстріли.