Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди
Трамп запевняє, що Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють»
фото: AP

За словами очільника США, тарифи дають «вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів

Президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють». «Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ», – заявив він.

Трамп стверджує, що тарифи дають «вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів». За його словами, саме мита зіграли роль у мирному процесі щодо Індії і Пакистану.

Раніше Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Читайте також:

Теги: США тарифи Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Софія Євдокименко відвідала одну з найпрестижніших тенісних подій світу, на якій був присутній Трамп
Онука Ротару «засвітилася» поряд із Трампом (фото)
9 вересня, 09:10
Вілсон: Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину
Конгресмен-республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі
10 вересня, 05:16
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Трамп перевів тему на бальну залу, після запитання журналіста, яке стосується смерті Чарлі Кірка
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
13 вересня, 01:32
За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку
Промисловці просять уряд закласти у держбюджет-2026 підтримку «Укрзалізниці»
16 вересня, 12:00
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
26 вересня, 08:54
Трамп: Існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше
Трамп анонсував ефективні переговори щодо постійного миру в Секторі Гази
27 вересня, 05:28
Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії
Британію розлютили яйця з України
7 жовтня, 12:00
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
Укрметалургпром оцінив наслідки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці
1 жовтня, 14:54

Політика

Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
Справа про підрив «Північних потоків». Сійярто звинуватив Туска у «захисті терористів»
«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди
«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС
CNN: Ізраїль сумнівається, що ХАМАС зможе повернути тіла всіх загиблих заручників
CNN: Ізраїль сумнівається, що ХАМАС зможе повернути тіла всіх загиблих заручників
Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua