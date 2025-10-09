«Тарифи принесли мир у світ». Трамп пояснив, що змушує країни укладати мирні угоди

Трамп запевняє, що Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють»

За словами очільника США, тарифи дають «вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів

Президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють». «Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ», – заявив він.

Трамп стверджує, що тарифи дають «вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів». За його словами, саме мита зіграли роль у мирному процесі щодо Індії і Пакистану.

Раніше Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.