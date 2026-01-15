Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю

Китай і Канада планують відновити зв'язки після візиту Карні

Глава канадського уряду Марк Карні здійснив першу за вісім років поїздку до Китаю. Його візит триватиме з 14 по 17 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Ван І заявив, що Китай готовий поглиблювати співпрацю з Канадою, усуваючи «втручання». Повідомлялося, що премʼєр Канади має зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном і з президентом Сі Цзіньпіном.

«Китай готовий посилити комунікацію з Канадою, сприяти взаємній довірі, усунути втручання та поглибити співпрацю», – заявив головний дипломат Китаю канадській міністерці закордонних справ Аніті Ананд, яка входила до складу делегації Карні.

Глава МЗС Канади запевнила, що канадська влада подбає про те, щоб і надалі досягати спільного прогресу в короткостроковій і довгостроковій перспективі на благо обох країн.

Зазначається, що після позитивної зустрічі Карні і Сі в Південній Кореї в жовтні обидві країни продемонстрували спільне бажання перегорнути сторінку і відновити відносини після періоду напруженості, що тривав з 2017 року. Останній випадок напружених відносин стався після того, як уряд колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо встановив мита на китайські електромобілі в 2024 році, слідуючи аналогічним обмеженням США.

У березні минулого року Китай відповів митами на канадські сільськогосподарські та харчові продукти, такі як канола та шрот, на суму понад $2,6 млрд, що призвело до падіння китайського імпорту канадських товарів на 10,4% у 2025 році.

Поновленню відносин з Китаєм також сприяло прагнення диверсифікувати експортні ринки після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на Канаду минулого року і запропонував, щоб давній союзник США став 51-м штатом його країни.

До слова, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди.