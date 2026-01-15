Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
Марк Карні має зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном
фото: «Сіньхуа»

Китай і Канада планують відновити зв'язки після візиту Карні

Глава канадського уряду Марк Карні здійснив першу за вісім років поїздку до Китаю. Його візит триватиме з 14 по 17 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Ван І заявив, що Китай готовий поглиблювати співпрацю з Канадою, усуваючи «втручання». Повідомлялося, що премʼєр Канади має зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном і з президентом Сі Цзіньпіном.

«Китай готовий посилити комунікацію з Канадою, сприяти взаємній довірі, усунути втручання та поглибити співпрацю», – заявив головний дипломат Китаю канадській міністерці закордонних справ Аніті Ананд, яка входила до складу делегації Карні.

Глава МЗС Канади запевнила, що канадська влада подбає про те, щоб і надалі досягати спільного прогресу в короткостроковій і довгостроковій перспективі на благо обох країн.

Зазначається, що після позитивної зустрічі Карні і Сі в Південній Кореї в жовтні обидві країни продемонстрували спільне бажання перегорнути сторінку і відновити відносини після періоду напруженості, що тривав з 2017 року. Останній випадок напружених відносин стався після того, як уряд колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо встановив мита на китайські електромобілі в 2024 році, слідуючи аналогічним обмеженням США.

У березні минулого року Китай відповів митами на канадські сільськогосподарські та харчові продукти, такі як канола та шрот, на суму понад $2,6 млрд, що призвело до падіння китайського імпорту канадських товарів на 10,4% у 2025 році.

Поновленню відносин з Китаєм також сприяло прагнення диверсифікувати експортні ринки після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на Канаду минулого року і запропонував, щоб давній союзник США став 51-м штатом його країни.

До слова, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. 

Читайте також:

Теги: Марк Карні Китай Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
8 сiчня, 02:58
Китай замінює венесуельську нафту іранською
Китайські нафтопереробні заводи планують замінити венесуельську нафту
7 сiчня, 14:59
Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році
Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?
2 сiчня, 16:00
Наслідки атаки на Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
2 сiчня, 05:49
Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
2 сiчня, 01:42
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню
Bloomberg: Китай розпочинає масштабні військові навчання навколо Тайваню
29 грудня, 2025, 05:19
Заборона стосуватиметься приватних чатів у популярних месенджерах, зокрема WeChat, і буде особливо суворою у випадках, пов’язаних із неповнолітніми
Китай криміналізує «непристойне» листування навіть між парами
25 грудня, 2025, 02:59
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
23 грудня, 2025, 14:05
Сергій Кислиця поспілкувався з Лю Бінєм у Пекіні
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
18 грудня, 2025, 19:34

Політика

Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
Прем’єр Канади здійснив перший за вісім років візит до Китаю
Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви
Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви
Які цілі в Ірані можуть атакувати Сполучені Штати? Дані CNN
Які цілі в Ірані можуть атакувати Сполучені Штати? Дані CNN
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування
Британія терміново закрила посольство в Ірані 
Британія терміново закрила посольство в Ірані 
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua