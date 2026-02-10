Головна Світ Політика
Дві країни ЄС зупинили просування санкцій проти російської нафти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Дві країни ЄС зупинили просування санкцій проти російської нафти
Греція і Мальта заблокували посилення санкцій ЄС щодо нафти РФ
Греція і Мальта висловили застереження до пропозиції замінити цінову стелю забороною послуг перевезення

Греція та Мальта виступили проти пропозиції Євросоюзу замінити чинне обмеження ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для її транспортування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, обидві південноєвропейські держави висловили занепокоєння під час зустрічі послів ЄС у понеділок, де презентували останній пакет санкцій проти Росії. Представники Греції та Мальти вважають, що запропонована заміна може негативно вплинути на судноплавну галузь Європи, а також позначитися на цінах на енергоносії.

Джерела також зазначили, що країни попросили додаткових роз’яснень щодо ідеї запровадження санкцій проти іноземних портів, які обробляють російську нафту, а також щодо посилення контролю за продажем суден, аби зменшити поповнення російського «тіньового флоту».

Представник уряду Греції відмовився від коментарів. Водночас представник уряду Мальти в Брюсселі Нестор Лайвера заявив, що країна «бере участь у технічних дискусіях, щоб забезпечити можливість реалізації кінцевого результату».

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування. Ця ініціатива є ключовим елементом 20-го пакета санкцій ЄС, підготовленого у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Санкції Євросоюзу потребують одностайної підтримки всіх держав-членів і можуть бути змінені до моменту ухвалення. У Брюсселі планують завершити роботу над новим пакетом обмежувальних заходів до кінця лютого.

Раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який передбачає посилення обмежень в енергетиці, фінансовому секторі та торгівлі. Документ містить пропозицію повної заборони морських послуг для транспортування російської сирої нафти, розширення санкційного списку «тіньового флоту», включення до обмежень ще 20 російських банків, а також нові торговельні та експортні заборони на товари і технології, що можуть використовуватися у військових цілях.

