Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану
фото: ГУР

Експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК

Головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі «War&Sanctions» детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого «тіньового флоту». Ці танкери та газовози використовуються Росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє Москві продовжувати фінансування війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

До списку ГУР увійшли судна, які безпосередньо обслуговують інтереси найбільших платників податків РФ. Зокрема, розвідка ідентифікувала нафтотанкери, які перевозять сиру нафту для таких гігантів, як «Роснєфть», «Сургутнєфтєгаз» та «Татнєфть». Також у переліку газовози, які забезпечують експорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

У ГУР наголошують, що експорт енергоносіїв залишається головним джерелом фінансування російського ВПК. Саме через морські перевезення агресор отримує валютну виручку, необхідну для виготовлення ракет, дронів та утримання армії окупантів.

Особливу увагу розвідники приділили суднам, що працюють на проєктах:

  • «Газпром СПГ Портовая»: середньотоннажний проєкт, який вже перебуває під санкціями, але намагається їх обійти через «тіньові» схеми.
  • «Ямал СПГ»: стратегічний об'єкт, який досі не перебуває під повними обмеженнями з боку всіх країн-партнерів, що дозволяє Росії зберігати значні обсяги експорту до Європи та Азії.

Оприлюднення назв та ідентифікаторів суден має на меті допомогти міжнародним регуляторам та страховим компаніям обмежити діяльність цих фігурантів.

Нагадаємо, Європейський Союз розглянув варіант повної заборони морських послуг суднам, які транспортують російську нафту, навіть якщо країни «Групи семи» не підтримають такий крок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Він заперечив заперечив припущення, що Євросоюз здатен запровадити обмеження виключно у координації з партнерами із Заходу. За його словами, Брюссель прагне максимальної узгодженості з союзниками, однак залишає за собою право діяти автономно.

флот РФ ГУР розвідка

