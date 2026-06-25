Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії

Париж заявив про нову операцію проти тіньового флоту РФ та повідомив про порушення судном норм морського права

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver біля узбережжя Сицилії. За даними французької влади, судно прямувало з російського порту Приморськ під прапором Камеруну та порушило норми морського права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент Франції повідомив, що операцію провели у вівторок. За його словами, танкер був затриманий під час проходження поблизу узбережжя Сицилії.

🇫🇷 Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver біля узбережжя Сицилії



За інформацією французької влади, судно прямувало з російського Приморська під прапором Камеруну. pic.twitter.com/bTMkLb6DNu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2026

«У вівторок ВМС Франції затримали нафтовий танкер Deliver, який проходив біля узбережжя Сицилії з порушенням морського права», – написав Макрон у соцмережі X.

Морська префектура Франції у Середземному морі уточнила, що танкер нібито вийшов із російського порту Приморськ та ходив під прапором Камеруну.

Макрон також пов'язав затримання судна з боротьбою проти так званого тіньового флоту Росії. «Військово-морські сили Франції перехопили танкер Deliver у вівторок, коли він проходив біля узбережжя Сицилії з порушенням морського права. Ця чергова операція проти тіньового флоту, проведена лише через кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, демонструє рішучість», – зазначив президент Франції.

Інших подробиць щодо причин затримання танкера або можливих санкцій щодо судна французька сторона поки не оприлюднила.

До слова, у ніч проти 14 червня 2026 року Збройні сили Великої Британії спільно з агентами Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) перехопили та затримали великий нафтовий танкер Smyrtos, який входить до складу російського тіньового флоту і використовувався Москвою для обходу міжнародних санкцій.