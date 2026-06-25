Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії
Франція завдала нового удару по тіньовому флоту Росії
скриншот з відео

Париж заявив про нову операцію проти тіньового флоту РФ та повідомив про порушення судном норм морського права

Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver біля узбережжя Сицилії. За даними французької влади, судно прямувало з російського порту Приморськ під прапором Камеруну та порушило норми морського права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент Франції повідомив, що операцію провели у вівторок. За його словами, танкер був затриманий під час проходження поблизу узбережжя Сицилії.

«У вівторок ВМС Франції затримали нафтовий танкер Deliver, який проходив біля узбережжя Сицилії з порушенням морського права», – написав Макрон у соцмережі X.

Морська префектура Франції у Середземному морі уточнила, що танкер нібито вийшов із російського порту Приморськ та ходив під прапором Камеруну.

Макрон також пов'язав затримання судна з боротьбою проти так званого тіньового флоту Росії. «Військово-морські сили Франції перехопили танкер Deliver у вівторок, коли він проходив біля узбережжя Сицилії з порушенням морського права. Ця чергова операція проти тіньового флоту, проведена лише через кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, демонструє рішучість», – зазначив президент Франції.

Інших подробиць щодо причин затримання танкера або можливих санкцій щодо судна французька сторона поки не оприлюднила.

До слова, у ніч проти 14 червня 2026 року Збройні сили Великої Британії спільно з агентами Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) перехопили та затримали великий нафтовий танкер Smyrtos, який входить до складу російського тіньового флоту і використовувався Москвою для обходу міжнародних санкцій.

Читайте також:

Теги: нафта росія Франція флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Румунії Раду Міруце
Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами
29 травня, 15:28
Путін зазначив, що Вірменія зазнає втрат у разі виходу з Євразійського економічного союзу
Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС
30 травня, 03:03
У Росії палав Ільський нафтопереробний завод
Атака на Ільський НПЗ: чому цей завод є критично важливим для російської армії (фото, відео)
2 червня, 11:04
Українські війська нещодавно просунулися в Костянтинівському напрямку.
Росія втрачає контроль на фронті – ISW
7 червня, 08:34
Болгарська влада пояснила відмову у візі тим, що пропагандист становить загрозу безпеці
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
25 травня, 13:53
Європейський Союз розширив повноваження морської операції IRINI та дозволив військово-морським силам країн-членів проводити фізичні перевірки суден
«Використаємо весь арсенал». Росія пригрозила ЄС через перевірки танкерів
10 червня, 13:54
Путін вийшов до людей під охороною спецпризначенців
Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
17 червня, 19:50
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
19 червня, 17:41
У квітні 2026-го Москва відправила на фронт 1708 контрактників, а в травні – лише 1378
Росіяни поскаржилися на дефіцит новобранців в армію Путіна
Вчора, 16:48

Соціум

ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі
ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі
Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії
Франція затримала танкер із російською нафтою біля Сицилії
Паливний бізнес окупованого Криму опинився на межі банкрутства
Паливний бізнес окупованого Криму опинився на межі банкрутства
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 км від України
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 км від України
У російській Уфі уражено НПЗ
У російській Уфі уражено НПЗ
Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення
Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua