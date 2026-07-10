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Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю через заборону експорту з Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю через заборону експорту з Росії
Різниця між ціною дизелю та нафти сягнула рекордних $60,70 за барель
фото ілюстративне

Wood Mackenzie: решта світу не виробляє достатньо дизелю, щоб задовольнити попит

Світові поставки дизельного палива опинилися на порозі нового кризового витка – заборона Росії на експорт пального посилює напруження через загострення довкола Ірану, загрожує зростанням цін для автомобілістів і фермерів та ускладнює стримування інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Що сталося з поставками дизелю

Запаси дизельного палива у світі й до того були на низькому рівні, коли Володимир Путін заблокував поставки з Росії – другого за величиною світового експортера дизелю. Видання зазначає, що це рішення опосередковано підтверджує ефективність українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

Заява Росії збіглася з черговим загостренням на Близькому Сході: Дональд Трамп оголосив про «завершення» перемир'я між Іраном і США, після чого поставки дизелю та інших нафтопродуктів через Перську затоку знову скоротилися до мінімуму.

Подвійний удар по поставках спричинив різкий стрибок оптових цін у Європі: трейдери почали скуповувати дизель, запаси якого стрімко скорочуються, а премія до ціни на сиру нафту вже сягнула рекордних $60,70 за барель.

Це означає, що попри нещодавнє падіння цін на сиру нафту, дизельне паливо й далі торгується на рівні, близькому до $135 за барель, а автомобілісти на заправках так і не побачили здешевлення.

«Головне питання зараз – як довго це триватиме… Через заборону на експорт з Росії решта світу фактично не виробляє достатньо дизелю, щоб задовольнити поточний попит… ситуація може стати доволі складною», – заявив старший віцепрезидент з нафтопереробки компанії Wood Mackenzie Алан Гелдер.

Крім автомобілістів, дизельне паливо життєво необхідне для сільського господарства, вантажоперевезень і промисловості, тож подорожчання дизелю традиційно позначається на цінах продуктів харчування, логістики та кінцевих товарів для споживачів.

Аналітик компанії Sparta, що спеціалізується на аналізі даних у сфері енергетики, Ніл Кросбі зауважив, що заборона Росії може спричинити дефіцит у таких регіонах:

  • Африка;
  • Латинська Америка;
  • Південно-Східна Азія.

Навіщо Росії така заборона

Низка експертів вважає, що Росія навмисно ввела заборону на експорт дизелю, аби перекласти наслідки українських атак на інші країни, пише FT. Ймовірно, Москва прагне вплинути на союзників України, щоб ті, своєю чергою, тиснули на Київ із вимогою послабити удари по НПЗ.

Експерт з питань Росії Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге відзначив, що ознак гострого дефіциту дизелю всередині самої Росії стало менше, з огляду на значний профіцит, який країна зазвичай спрямовує на експорт, хоча внутрішні ціни на паливо з початку року зросли приблизно на 16%.

Інші аналітики вважають, що Росія справді має труднощі з паливом і змушена зберігати запаси дизелю для потреб промисловості, важкої техніки, а також для постачання на лінію фронту – тобто фактично йдеться про свідому спробу зашкодити Україні, перекладаючи паливний тягар на весь світ.

Нагадаємо, до цього Росія вже відкладала планові ремонти нафтопереробних заводів та запроваджувала обмеження на експорт дизельного пального, намагаючись подолати внутрішній дефіцит, спричинений ударами українських дронів по НПЗ.

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Теги: Москва обмеження харчування премія Дональд Трамп путін експорт нафта росія

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