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Зеленський підтвердив ураження Московського НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський підтвердив ураження Московського НПЗ (відео)
Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта»
скриншот з відео

За словами Зеленського, далекобійна зброя залишається одним із ключових інструментів тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження Московського нафтопереробного заводу. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів», – сказав Зеленський.

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Президент подякував воїнам Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та ракетних військ за результативну роботу. За словами Зеленського, далекобійна зброя залишається одним із ключових інструментів тиску на Росію.

Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта». Підприємство розташоване на південному сході Москви приблизно за 450 км від кордону з Україною. Московський НПЗ у Капотні переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік і є одним із ключових паливних підприємств Росії.

«Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу», – наголосив він.

Глава держави додав, що удари по військових та стратегічних об'єктах на території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні та затягування війни.

Тим часом що мер Москви поскаржився, що сьогоднішня атака на Москву стала «однією з наймасовіших з початку 2026 року». 

Раніше російська влада офіційно підтвердила пошкодження об'єкта Московського НПЗ після масованої атаки безпілотників.

Як відомо, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці

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Теги: нафта завод Володимир Зеленський Москва

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