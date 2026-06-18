Росія видобуватиме менше нафти через атаки по НПЗ - МЕА

Доходи від нафтового експорту Росії в травні зменшилися на $710 млн порівняно з квітнем

Москва компенсує втрати зростанням експорту сирої нафти

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз видобутку нафти в Росії на 2026 рік на 200 тис. барелів на добу – до 8,95 млн – через тривалі українські удари по нафтовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на червневий звіт МЕА.

Видобуток впав на 10% від плану

У травні видобуток сирої нафти в Росії становив 8,74 млн барелів на добу – приблизно на 5% менше, ніж рік тому, і на 10% нижче від запланованого на місяць показника.

Раніше «Главком» повідомляв, що Росія вперше офіційно визнала падіння нафтовидобутку у 2026 році: у квітні він знизився на 460 тис. барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Москва компенсує втрати сирою нафтою

Попри проблеми з виробництвом, ситуація для Кремля неоднозначна. Загальний експорт нафти й нафтопродуктів у травні залишався майже стабільним – близько 7,4 млн барелів на добу. Москва перейшла на вивіз сирої нафти, компенсуючи скорочення переробки. За рік експорт саме сирої нафти навіть зріс – на 490 тис. барелів на добу, до 5,2 млн.

Водночас доходи від нафтового експорту в травні становили $20,8 млрд – на $710 млн менше, ніж у квітні. Проте порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник вищий на 65% і наблизився до історичних максимумів, що пояснюється зростанням світових цін.

Що таке МЕА

Міжнародне енергетичне агентство – міжурядова організація, заснована 1974 року для координації енергетичної політики країн-членів та аналізу глобальних ринків нафти й газу. До організації входять 31 держава, включно з США, Японією та більшістю країн Європи. Агентство регулярно публікує прогнози щодо видобутку, споживання й торгівлі енергоресурсами, на які орієнтуються уряди та учасники ринку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що внаслідок атак Росія втратила близько 10% нафтопереробних потужностей. МЕА у червневому звіті також зафіксувало, що наслідки ударів по НПЗ пригнічуватимуть переробку щонайменше до кінця 2026 року.