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Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче
У 2025 році середня вартість житла зросла на 5,7 %
фото із відкритих джерел

Єдиною країною, де фіксують здешевлення цін на житло, поки є Італія

У Європейському Союзі продовжує дорожчати житло  –  як у сегменті купівлі, так і оренди.  Про це пише «Главком» із посиланням на Eurostat.

За даними свіжої статистики, у першій половині  2025 року середня вартість житла зросла на 5,7 % порівняно з аналогічним періодом 2024‑го, тоді як орендні ставки піднялися на 3,2%. У квартальному вимірі (до IV кварталу 2024 року) ціни на купівлю зросли на 1,4%, а оренда  – на 0,9 %. Якщо ж поглянути на довшу динаміку, від  2010  року до початку 2025‑го житло в ЄС подорожчало на 57,9 %, тоді як оренда зросла на 27,8 %.

Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче фото 1

Активніше за все за останні п’ятнадцять років дорожчало житло в Угорщині (на 260 %), Естонії (238 %) та Литві (194 %). 

У дев’яти державах ЄС ціни щонайменше подвоїлися: Латвія (+154 %), Чехія (+147 %), Португалія (+130 %), Болгарія (+125 %), Австрія (+113 %), Люксембург і Польща (+102 %), а також Словаччина (+100 %). Єдиною країною, де зафіксували здешевлення, поки що залишається Італія – мінус 4 % від рівня 2010 року.

Нагадаємо, стабільна економіка Чехії та сталий приплив іноземних інвестицій сприяють зростанню попиту на орендоване житло. Особливо це помітно серед фахівців міжнародних компаній і студентів престижних університетів. Як результат – попит на квартири в Чехії постійно зростає.

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