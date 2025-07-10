Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче

Єдиною країною, де фіксують здешевлення цін на житло, поки є Італія

У Європейському Союзі продовжує дорожчати житло – як у сегменті купівлі, так і оренди. Про це пише «Главком» із посиланням на Eurostat.

За даними свіжої статистики, у першій половині 2025 року середня вартість житла зросла на 5,7 % порівняно з аналогічним періодом 2024‑го, тоді як орендні ставки піднялися на 3,2%. У квартальному вимірі (до IV кварталу 2024 року) ціни на купівлю зросли на 1,4%, а оренда – на 0,9 %. Якщо ж поглянути на довшу динаміку, від 2010 року до початку 2025‑го житло в ЄС подорожчало на 57,9 %, тоді як оренда зросла на 27,8 %.

Активніше за все за останні п’ятнадцять років дорожчало житло в Угорщині (на 260 %), Естонії (238 %) та Литві (194 %).

У дев’яти державах ЄС ціни щонайменше подвоїлися: Латвія (+154 %), Чехія (+147 %), Португалія (+130 %), Болгарія (+125 %), Австрія (+113 %), Люксембург і Польща (+102 %), а також Словаччина (+100 %). Єдиною країною, де зафіксували здешевлення, поки що залишається Італія – мінус 4 % від рівня 2010 року.

Нагадаємо, стабільна економіка Чехії та сталий приплив іноземних інвестицій сприяють зростанню попиту на орендоване житло. Особливо це помітно серед фахівців міжнародних компаній і студентів престижних університетів. Як результат – попит на квартири в Чехії постійно зростає.