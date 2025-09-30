У Норвегії невідомі дрони помічено над родовищем газу
Невідомий дрон було помічено над газовим родовищем Equinor, поліція Норвегії розслідує інцидент
Поліція Норвегії отримала повідомлення про несанкціонований політ безпілотника над одним із газових родовищ компанії Equinor у Північному морі. Дрон був помічений співробітниками Equinor увечері у понеділок, 29 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.
«Сьогодні (29 вересня, – ред.)ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники», – розповів представник поліції.
У зв'язку з інцидентом поліція запустила внутрішнє сповіщення та наразі займається збором інформації у співпраці з розвідкою. Правоохоронці підкреслили, що приділяють особливу увагу подібним інцидентам з огляду на загальну ситуацію з безпекою.
«Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому», – додав представник поліції.
Офіційний представник Equinor Магнус Франтцен Ейдсволд заявив, що компанія не розголошує деталей інциденту, проте, як і раніше, співпрацює з правоохоронними органами.
Нагадаємо, 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. Про це інформує «Главком» із посиланням на NRK і NOS.
У Норвегії на авіабазі Ерланд, де дислокуються винищувачі F-35 і нещодавно проходили навчання НАТО за участю 16 країн, вранці 27 вересня поліція та військові зафіксували появу безпілотників.
Коментарі — 0