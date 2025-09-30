У Норвегії невідомі дрони помічено над родовищем газу

Поліція запустила внутрішнє сповіщення та наразі займається збором інформації у співпраці з розвідкою

Невідомий дрон було помічено над газовим родовищем Equinor, поліція Норвегії розслідує інцидент

Поліція Норвегії отримала повідомлення про несанкціонований політ безпілотника над одним із газових родовищ компанії Equinor у Північному морі. Дрон був помічений співробітниками Equinor увечері у понеділок, 29 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

«Сьогодні (29 вересня, – ред.)ввечері ми отримали повідомлення про те, що було помічено дрон. Його помітили співробітники», – розповів представник поліції.

У зв'язку з інцидентом поліція запустила внутрішнє сповіщення та наразі займається збором інформації у співпраці з розвідкою. Правоохоронці підкреслили, що приділяють особливу увагу подібним інцидентам з огляду на загальну ситуацію з безпекою.

«Це питання, яке ми хочемо дослідити детальніше. Це цілком природно, враховуючи ситуацію, що склалася, з великим акцентом на цьому», – додав представник поліції.

Офіційний представник Equinor Магнус Франтцен Ейдсволд заявив, що компанія не розголошує деталей інциденту, проте, як і раніше, співпрацює з правоохоронними органами.

Нагадаємо, 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. Про це інформує «Главком» із посиланням на NRK і NOS.

У Норвегії на авіабазі Ерланд, де дислокуються винищувачі F-35 і нещодавно проходили навчання НАТО за участю 16 країн, вранці 27 вересня поліція та військові зафіксували появу безпілотників.