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Посол України в Туреччині пояснив, як Росія тисне на Ердогана

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посол України в Туреччині пояснив, як Росія тисне на Ердогана
Посол: Росія намагається використовувати Туреччину, щоб постачати енергоносії на зовнішні ринки, й це наразі є предметом моніторингу з боку міжнародних партнерів
фото з відкритих джерел

Понад 90% енергетичного балансу Туреччини – це імпорт, більшою мірою з Росії

Туреччина є енергозалежною країною, так як понад 90% енергетичного балансу країни для внутрішніх потреб скаладає імпорт, у якому Росія відіграє ключову роль. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

«Йдеться про газ, нафту, спорудження першої атомної електростанції на території Туреччини. Тому цей вимір співпраці з РФ тут досить розвинутий і, мабуть, найбільш вагомий порівняно з європейськими країнами, які поступово відмовляються від російських енергоносіїв. На порядку денному тривалий час перебуває питання створення в Туреччині так званого газового хабу», – пояснив дипломат.

За словами Боднара, Росія намагається використовувати Туреччину, щоб постачати енергоносії на зовнішні ринки, й це наразі є предметом моніторингу з боку міжнародних партнерів.

Водночас у Туреччині активно працюють над розширенням мережі LNG-терміналів. «В експлуатацію введено вже п’ятий термінал на європейській частині Туреччини, що дозволяє забезпечити постачання газу не тільки для внутрішніх потреб, але й для потреб Болгарії та деяких інших країн Балканського регіону. У перспективі це не виключає можливостей для постачання газу й Україні, який ми можемо закуповувати на міжнародних ринках», – зауважив посол.

За його словами, таким чином збільшується і мережа постачальників, насамперед частка США, а також Катару та Алжиру і, відповідно, зменшується частка Росії. Крім того, Туреччина допомогла Азербайджану із розвитком проєкту TANAP (Трансанатолійський газошлях – «Главком»), і приблизно 6 млрд кубометрів газу заходить для потреб Туреччини й ще 10 млрд кубометрів транспортується до Греції, акцентував Боднар.

«Насправді залежність зменшується – за останні 10 років із 58% до 42%, але, знову ж таки, це ми говоримо про газ. Щодо нафти залежність зберігається на тому ж рівні, й щодо атомної енергетики – Росія будує на території Туреччині атомну електростанцію», – наголошує український посол. Він стверджує, що це є елементом безпосереднього впливу, і українська сторона про це відкрито говорить з турецькою. 

До слова, експорт Туреччини до Росії різко зменшився, складаючи приблизно третину від попереднього обсягу. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини. Причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США.

Стало відомо, що турецькі банки продовжують відхиляти платежі з Росії, через що експортери не можуть отримати оплати за вже експортовані Росії товари. І проблема уже сягає «мертвої точки і загрозливих масштабів». 

Водночас влада Туреччини допомагає Росії продавати нафту. Ця схема використовує лазівку у санкціях та допомагає Москві заробляти мільярди.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія путін імпорт

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