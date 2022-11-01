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У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
З 5 грудня РФ не зможе продавати нафту морським шляхом
фото з відкритих джерел

Росія втратить значну кількість свого експорту нафти вже наступного місяця

Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, що необхідно зробити до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Євросоюзу щодо постачання нафти морським шляхом. Про це пише видання Bloomberg.

Крім Туреччини, Китаю та Індії ніхто не зацікавлений купувати російську нафту у великих об'ємах.

Видання зазначає, що морські поставки з Росії зросли протягом семи днів до 28 жовтня, але чотиритижневе середнє значення рухалося в протилежному напрямку.

Росія постачала близько 740 тисяч барелів на день до країн Євросоюзу, таким чином вона втратить значну кількість свого експорту вже наступного місяця. Ще 650 тисяч барелів щодня постачаються до Польщі та Німеччини через трубопровід «Дружба». Всі ці шляхи будуть перекриті, починаючи з 5 грудня, тому Росії потрібно знайти, куди вона буде продавати 1,4 млн барелів нафти на день.

Потоки до Китаю, Індії та Туреччини досягли піку в червні – 2,2 млн барелів на день. За чотири тижні до 28 жовтня цей показник знизився приблизно на 380 тис. барелів на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США змінять план обмеження цін на російську нафту.

Експерти прогнозують, що процес дерусифікації енергетичного ринку Європи вже набув незворотного характеру.

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Теги: Європейський союз санкції росія нафта

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