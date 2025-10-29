Головна Техно Авто
Криза автопрому Австрії: 10 тис. робочих місць під загрозою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Криза автопрому Австрії: 10 тис. робочих місць під загрозою
Відсутність чіпів стає проблемою для Австрії
фото: austria-today.at

Австрія роками не розвивала власне виробництво напівпровідників, покладаючись на імпорт із Азії

Австрійська автомобільна галузь зіткнулася з проблемою, якої боялася останні роки: виробничий ступор через критичний брак мікрочіпів. Ця проблема, що давно охопила Німеччину та США, тепер ударила по ключовому автопромисловому центру країни – Штирії. Про це пише «Главком» із посиланням на austria-today.

За даними Австрійської служби зайнятості (AMS), кілька підприємств у регіоні вже готуються до переходу на короткий робочий день. Під безпосередньою загрозою опинилося до 10 тис. робочих місць у суміжних виробництвах.

Основна причина кризи є «простою»: Європа, і зокрема Австрія, роками не розвивала власне виробництво напівпровідників, покладаючись на дешевий імпорт з Азії. Сьогодні понад 80% усіх мікрочіпів у світі виробляється у Східній Азії, і коли Пекін почав обмежувати експорт, залежність Європи стала очевидною.

Глава AMS Штирії Карл-Хайнц Снобе попереджає про катастрофічні наслідки: «Ефект може бути колосальним. Коли встає автопром, страждає вся економіка регіону. Австрія знову розплачується за європейську ілюзію, що технології можна просто купити».

Мікрочіпи необхідні майже в кожній сучасній машині – від датчиків до електронних систем управління. Без них процес складання зупиняється. Австрійські постачальники, що виконують замовлення німецьких концернів, таких як Volkswagen, залишилися без роботи. Заводи у Граці, Вайці та Капфенберзі порожніють, оскільки німецькі партнери оголошують про тимчасові зупинки виробництва.

Криза автопрому посилюється загальним погіршенням економічної ситуації. Компанії опинилися у фазі, яку економісти називають «вкрай небезпечним сценарієм»: стагнація у поєднанні зі стійкою інфляцією.

Генеральний секретар Федерації австрійської промисловості (IV) Крістоф Ноймайєр б'є на сполох: «Багато хто вважає, що після багатьох років рецесії ситуація нарешті покращується, але, на жаль, реальність говорить про протилежне. Ситуація драматична: замовлення скорочуються, витрати продовжують зростати, а політичних стимулів зниження навантаження на промисловість немає».

Федерація промисловості чітко визначає внутрішні причини втрати конкурентоспроможності Австрії: високі ціни на енергоносії, непомірний податковий тягар, зростаюча бюрократія, низька ефективність політики, яка «паралізує регулювання» та «неправильно розставляє пріоритети».

Раніше компанія Microsoft розробила систему мікрофлюїдного охолодження для AI-чипів, яка обіцяє кардинально змінити підхід до створення дата-центрів. Ця технологія напряму відводить тепло з кристалу, що робить процес утричі ефективнішим, ніж традиційні методи.

Теги: технології промисловість імпорт Європа експорт автопром Австрія

