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Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна пропонує партнерам ввести нові санкції проти тіньового флоту РФ – уповноважений президента
Росія використовує близько 600 танкерів, що належить до категорії «тіньового флоту»
фото: depositphotos.com

Для полегшення експорту російської нафти по всьому світу з'являлися нові компанії, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і Гонконгу

Українська влада інтенсивно працює з партнерами, щоб застосовувались санкції проти окремих суден і судноплавних компаній, а також тих юросіб, що займаються обслуговуванням та набором команди на судна тощо. Про це заявив «РБК-Україна» у розслідуванні «Тіньовий флот. Як Росія обходить нафтові санкції Заходу та боротьба України з цим викликом» Уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк.

«Додатково ведемо діалоги з різними фінансовими установами, щоб вони підтверджували будь-які платежі, пов'язані з нафтою, тільки після ретельного комплаєнсу. Крім цього, враховуючи вік і стан «тіньового флоту», – апелюємо до того, що це створює велику загрозу й для навколишнього середовища, тому багатьом береговим країнам це не подобається. Країни Балтії, Данія вже активно підтримують в цьому, будемо посилювати в цьому роботу», – говорить Власюк.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію нові антиросійські санкції. Під новими обмеженнями опинилися юридичні особи, що спеціалізуються на вантажних перевезеннях авіаційним й морським транспортом та виконували замовлення в інтересах російського ВПК. При цьому значну проблему для реалізації антиросійських санкцій становить «тіньовий флот», що дає змогу РФ успішно торгувати нафтою в обхід обмежень.

За словами співзасновника та директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, сьогодні Росія використовує близько 600 танкерів, що належить до категорії «тіньового флоту». Вони дозволять Росії заробляти на експорті нафти щонайменше 17-18 млрд на місяць, наголошує уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк.

Амелін зазначає, що за даними Bloomberg, зараз шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Серед цих компаній три з Дубаї – Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading  та дві з Гонконгу – Concept Oil Services та Bellatrix Energy.

Популярним способом перевезення нафти стала схема перевалки з судна на судно (STS), зокрема у Лаконській затоці Егейського моря. Вона дозволяє трейдерам змішувати російську нафту з іншими вантажами.

«Це особливість ринку морських перевезень й конвенції про вільне пересування у відкритому морі взагалі. Менший підсанкційний танкер виходить з порту Росії у відкрите море, в нейтральних водах перевантажується на більший танкер, який далі їде в порт й вивантажує продукції, приховуючи її походження й уникаючи санкцій», – поясняє Власюк.

Для полегшення експорту російської нафти по всьому світу з'являлися нові компанії, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і Гонконгу.

«Наприклад, наприкінці серпня стало відомо, що Coral Energy Group оголосила про зміну назви на 2Rivers Group після завершення викупу акцій менеджментом компанії. У 2022-2023 роках Соral Energy фігурувала у публікаціях західних ЗМІ як один з найпотужніших операторів з продажу російських нафти і нафтопродуктів. За наявними даними компанія могла опинитись у полі зору відповідних органів США, що могло спричинити зміну акціонерів й назви трейдера», – пояснюють автори.

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Теги: росія санкції Україна влада Європа Європейський союз флот РФ

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