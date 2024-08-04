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РФ наблизилася до втрати усіх субмарин у Чорному морі – Defense Express

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ наблизилася до втрати усіх субмарин у Чорному морі – Defense Express
Ураження човна «Ростов-на-Дону» ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати інші підводні човни
фото з відкритих джерел

Без ремонту російські субмарини, як мінімум, не зможуть вийти в море, а як максимум – зазнають аварії під водою

Успішне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону» у Севастополі ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі. Про це повідомляють аналітики Defense Express.

Окрім остаточно потопленого «Ростова-на-Дону» у Чорному морі РФ тримає ще три підводних човни аналогічного проєкту «Варшав'янка»: Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпино», а також проєкту «Палтус» – Б-871 «Алроса».

Основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі для РФ є Севастопольський морський завод. Як пише видання, для повноцінного ремонту їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь.

РФ не має практичної можливості відправити підводні човни на планові ремонти на Кронштадтському морському заводі на Балтиці, оскільки Босфор перекрито для військових суден Туреччиною. Водночас дуже сумнівною є можливість їхньої втечі через «чорних хід» – Азовське море та Дон.

Єдина можлива альтернатива – судноремонтний завод у Новоросійську, але він ніколи не займався підводними човнами. При цьому експлуатація всіх трьох «Варшав'янок» вкрай активна, тому потреба їх ремонту вища за норми мирного часу.

«Звісно це не означає, що у РФ вже завтра всі підводні човни стануть на причал. Більше того, скоріш за все, відсутність регламентних ремонтних робіт навряд взагалі змусить командування решток російського Чорноморського флоту щось змінити. Але виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ – це лише питання часу», – наголосили аналітики видання.

Зазначається, що без ремонту російські субмарини, як мінімум, не зможуть вийти в море, а як максимум – зазнають аварії під водою.

Нагадаємо, що 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по підводному човну «Ростов-на-Дону» та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. У результаті влучання човен затонув на місці.

Як повідомлялося, російські окупанти вперто використовують тимчасово окупований Крим для ремонту своїх кораблів та підводних човнів, попри те, що Сили оборони України неодноразово вражали ворожі судна.

Як відомо, у параді до дня військово-морського флоту (ВМФ) РФ не показався жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було пошкоджено або знищено за останній рік. 

До слова, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

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Теги: втрати завод Севастополь Чорне море росія

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