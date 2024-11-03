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У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів із вугіллям (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів із вугіллям (фото)
Постраждалих нібито немає
фото: Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Причини аварії поки невідомі, проводиться перевірка

У Росії у ніч проти 3 листопада частково зійшов із рейок потяг із вугіллям. Це сталося у Башкирії, про що повідомляє Приволзька транспортна прокуратура РФ.

Відомо, що інцидент трапився у республіці Башкорстан на ділянці колії Іглино – Дема.

З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії начебто постраждалих немає. 

Причини аварії поки невідомі, у прокуратурі кажуть, що проводять перевірку.

Нагадаємо, п'ять порожніх вагонів вантажного поїзда зійшли з колії на станції Меновий двір в Оренбурзькій області РФ. Інформація про це опублікована в телеграм-каналі слідчого комітету РФ.

За даними слідчих, інцидент трапився увечері 15 серпня. Постраждалих та затримки поїздів внаслідок пригоди немає. Нині на цій ділянці проводять відновлювальні роботи.

Також 29 липня кілька вагонів пасажирського поїзда Казань – Адлер зійшли з рейок під Волгоградом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. До слова, партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.

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Теги: вугілля потяг росіяни диверсанти росія

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