Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу

У 2023 році виручка «Донського вугілля» скоротилася до 1,2 млрд рублів, а чистий збиток становив 57,2 млн рублів

РФ збирається експортувати вугілля з окупованого Донбасу в Китай, Індію та Іран

Російська компанія «Торговий дім «Донське вугілля» збирається в жовтні почати експорт вугілля з Донбасу. Про це заявив «перший заступник голови уряду» так званої «ДНР» Андрій Чертков, повідомляє The Moscow Times.

Переговори про постачання тривають із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії, підтвердив гендиректор підприємства Олег Князєв. За словами знайомого з планами «Донського вугілля», експорт може йти через порти захопленого Росією Маріуполя, Таганрога і Ростова-на-Дону, а також залізницею через Азербайджан та Іран.

Експортувати продукцію через Східний полігон і далекосхідні порти «Донське вугілля» не планує через потенційну конкуренцію з вугільниками Сибіру. При цьому компанія розглядає можливість налагодити поставки в Ростовську область та інші регіони півдня Росії.

ТОВ «Торговий дім «Донське вугілля» було створено в липні 2020 року в Ростові-на-Дону. З 4 квітня 2024 року компанія перебуває у стовідсотковому володінні Миколи Казакова. У 2020-2023 роках частками в ТОВ володіли Віталій Донченко та Олександр Маслюк, щодо яких Київ ввів санкції.

У лютому 2024 року «міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості» так званої «ЛНР» «передало компанії в оренду» п'ять вугільних шахт: «Самсонівську-Західну», «Довжанську-Капітальну», «Комсомольську», імені Вахрушева та імені Фрунзе. У червні компанія «отримала в оренду» ще п'ять шахт: «Молодогвардійську», «Червоний партизан», «Харківську», «Суходольську-Східну» та імені Баракова.

До початку АТО шахти «Молодогвардійська», «Суходольська-Східна» та імені Баракова належали ПАТ «Краснодонвугілля» холдингу «Метінвест» бізнесмена Ріната Ахметова. У 2015 році «Метінвест» вийшов із бізнесу на цих територіях. «Червоний партизан» і «Харківська» входили в українське ДУП «Свердловантрацит».

У 2023 році виручка «Донського вугілля» скоротилася до 1,2 млрд рублів, а чистий збиток становив 57,2 млн рублів. Гендиректор компанії заявив, що підприємство збирається інвестувати в «орендоване господарство» 2,9 млрд руб. власних коштів. Цього має вистачити, щоб до середини 2025 року запустити в роботу чотири лави – підземні гірничі виробки, через які видобувають вугілля. Це дасть змогу збільшити видобуток з 1 млн тонн вугілля поточного року до 5 млн тонн 2025-го.

Також «Донське вугілля» розраховує залучити позикове фінансування в одному або декількох банках у розмірі 25-30 млрд руб. Компанії потрібні кошти на розвиток інфраструктури та закупівлю обладнання. Обслуговування залучених кредитів обійдеться компанії в 600 млн рублів щорічно.

Як відомо, російські компанії з початку літа 2024 переживають обвальне падіння прибутків.

Нагадаємо, збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

До слова, російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти.